Svartkonst: veröffentlichen dritte und letzte Single vom kommenden Album

Am 29. September 2023 erscheint May The Night Fall, das mit Spannung erwartete dritte Studioalbum der schwedischen Blacked Death Metaller Svartkonst. Nach den Tracks Endless Dark und Filth Worship veröffentlichte die Band letzten Freitag Concrete And Steel, die dritte und letzte Single vor der Veröffentlichung über Trust No One Recordings.

Hört euch Concrete And Steel auf Spotify (hier) und Bandcamp (hier) an.

Svartkonst kommentieren:

„Der letzte Zerstörungszauber, bevor das Album fällt. Also kommt, meine Kinder, und errichtet den Monolith-Turm. Ihr werdet reich belohnt werden. Ich biete euch eine dunkle und solide Platte von brackiger Brutalität und abrasiven Angriffen auf euer Trommelfell und eure Psyche, ihr werdet gehorchen. Concrete And Steel ist brutal, intensiv und wahnsinnig. May the Night Fall bietet eine weitere Geschmacksrichtung in diesem komplexen Gebräu, das das dritte Zauberbuch von Svartkonst ist.“

May The Night Fall – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Haunt Me

2. Breath Of Satan

3. Straight To The Grave

4. Endless Dark

5. Spectral Mirror

6. Crooked Horns

7. Filth Worship

8. Concrete And Steel

9. May The Night Fall

10. Crown Of Dead Flowers

Seit Svartkonst 2018 ihr Debütalbum Devil’s Blood auf die Welt losgelassen haben, sorgen sie für Aufsehen in der Welt des extremen Metals. Mit einer kühnen Vision, die nahtlos die rohe Intensität und den Dreck des schwedischen Death Metal mit der Düsternis und Verzweiflung des Black Metal verbindet, haben Svartkonst einen Sound geschaffen, der sowohl beherrschend als auch fesselnd ist. Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres letzten Werks Black Waves im Jahr 2020, das ihnen eine begehrte Nominierung beim schwedischen Indie-Grammy Manifestgalan einbrachte, sind Svartkonst nun bereit, das nächste Kapitel ihrer klanglichen Odyssee aufzuschlagen. Macht euch bereit für May The Night Fall, ein Album, das verspricht, eine unerbittliche Kraft zu sein und Svartkonsts Status als einer der aufregendsten aufstrebenden Acts im extremen Metal weiter zu zementieren.

May The Night Fall wird am 29. September über Trust No One Recordings erscheinen und kann unter hier vorbestellt werden.

Svartkonst – Line-Up:

Rickard Törnqvist – Gesang (+alles außer Schlagzeug auf den Aufnahmen)

Live-Musiker:

Daniel Brundin – Bass

Marcus Wiklund – Gitarre

Pelle Sjölander – Gitarre

Henrik Almgren – Schlagzeug

