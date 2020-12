Synthetic: präsentieren ihr offizielles Lyric-Video zum Song „The Road To Salvation“

Der Titel stammt aus dem aktuellen Album der Band Clepsydra: Time Against Infinity, das am 2. Oktober 2020 über ROAR! Rock Of Angels Records veröffentlicht wurde! Das von der Band selbst kreierte Video könnt ihr hier anschauen:

Synthetic aus dem britischen Cambridge melden sich mit einem echten Kracher zurück.

Clepsydra: Time Against Infinity zeigt die Band fokussierterer, epischer, düsterer und zugleich progressiver.

Das Album ist – Bandname non est omen – warm, tiefgründig und zeigt Synthetic erneut als metallische Weltbürger.

Clepsydra: Time Against Infinity ist ein Amalgam aus skandinavischen, US-amerikanischen und britischen Genre-Einflüssen.

Im Vordergrund stehen die emotionalen Melodien und die Power der Songs.

Lyricvideo zum Song Graceful Ignorance: https://youtu.be/Cc7LJwdYfX4

www.facebook.com/syntheticmetal

Quelle: Gordeon Music