Tankard: animiertes Musikvideo zu „Beerbarians“ veröffentlicht

Das offizielle neue Tankard Video zum Song Beerbarians (vom aktuellen Album Pavlov’s Dawgs) feierte gestern morgen noch seine große Weltpremiere auf dem Sydney-Melbourne Science Fiction Film Festival. Um 21:30 Uhr Ortszeit (11:30 Uhr CET) wurde das neue Meisterwerk der RMIT University (Melbourne, Australien) im Cinema Nova, Carlton in Melbourne dem begeisterten Publikum vorgestellt.

Das Video gibt es nun hier auf YouTube zu sehen:

Die Sydney/Melbourne Science Fiction Film Festivals und ihre Travelling Roadshow sind Australiens führendes Fest des Science-Fiction- und Fantasy-Kinos. Und sie bieten ein umfangreiches neues Programm mit Premieren, vielbeachteten internationalen Filmen und besonderen Jubiläumsveranstaltungen. Mehr Info: https://www.sydneysciencefictionfilmfestival.com.au/

Erstellt wurde das Video abermals von der berühmten Filmhochschule, der RMIT University aus Melbroune, Australien. In Kooperation mit Florian Milz von Reaper Entertainment widmeten sich Produktionsleiter, Animator und Dozent Simon Norton und sein Team aus rund 50 Filmstudenten dem Song Beerbarians vom aktuellen Tankard-Album.

Simon kommentiert:

„Das neue Animationsvideo zu Tankard Beerbarians ist bereits die 11. erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Flori von Reaper Entertainment und den Animationsstudenten des RMIT Melbourne im Studiengang Bachelor of Design (Animation & Interactive Media)

Und – es ist bereits das DRITTE animierte Video, das wir für unsere Lieblingsband Tankard gemacht haben!

– siehe auch Fooled By Your Guts (2014) und Don’t Bullshit Us (2018)

Dieses neueste Video wurde von Juli 2022 bis Februar 2023 erstellt, mit großen und kleinen Beiträgen von insgesamt 49 aktuellen Animationsstudenten. Die Herausforderung für die Studenten bestand darin, eine epische Welt für die Beerbarians zu schaffen, in der auch das geliebte Tankard-Maskottchen vorkommt. Und – sie haben es geschafft!

Viel Spaß mit den epischen Abenteuern von Tankard den Beerbarians!“

Die Band fügt hinzu:

„Für uns ist es immer etwas ganz Besonderes, wenn die RMIT einen animierten Clip von einem unserer Songs produziert.

Das Video zu Beerbarians ist wieder voll von fantastischen Ideen und wir lieben die Umsetzung.

Den Text des Songs und auch den Sprit von Tankard haben sie diesmal wieder voll getroffen!

Vielen Dank an das großartige Team vom RMIT und im Besonderen natürlich Simon Norten, die mitwirkenden Studenten und Studentinnen und natürlich auch an Flori.

Viel Spaß beim Anschauen. Metallische Grüße von den Tankards! Heavy Metal Will Never Die!!!!“

Pavlov’s Dawgs ist auf CD, farbigen Vinyl, limitierten Earbook mit bisher unveröffentlichten Bildern aus 40 Jahren Tankard und als limitiertes Boxset inklusive zweier Demos auf Kassette erhältlich: https://lnk.to/TankardPavlovsDawgsPR

Unsere Meinung zu Pavlov’s Dawgs könnt ihr hier nachlesen: