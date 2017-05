Es ist Jubiläumsjahr: 35 Jahre Tankard! Und natürlich darf zu solch einem Jubelfest auch der passende Soundtrack nicht fehlen. Das bereits 17. Studioalbum mit dem Titel One Foot In The Grave wird diesen Freitag, am 02. Juni 2017, via Nuclear Blast veröffentlicht. Aus diesem Anlass lädt die komplette Band am Freitag zur großen Releaseparty ins Frankfurter Speak Easy ein (siehe Flyer unten).

Heute enthüllt die Band ihren zweiten Track-by-Track-Trailer! Wenn Ihr alles Wissenswerte über die Songs Syrian Nightmare, Northern Crown und Lock ‚Em Up erfahren wollt, dann schaut Euch das Video hier an:



