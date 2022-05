Tankard: werden „Pavlov’s Dawgs“ am 30.09.2022 veröffentlichen

Turbulente Wochen für die deutschen Thrash-Metal-Legenden Tankard. Einen Tag nachdem sie im Rahmen des Europapokal-Finales ihrer Frankfurter Eintracht auf dem offiziellen Fanfest in Sevilla gespielt (den Auftritt könnt ihr Euch hier anschauen: https://youtu.be/AYuh0xVvKFs?t=6172 ) und im Anschluss den Pokalsieg gefeiert haben, kündigen die Jungs das Album zum 40jährigen Bandjubiläum an: Pavlov’s Dawgs wird am 30.09.2022 via Reaper Entertainment veröffentlicht.



Erneut wurde das Album im Gernhard Studio in Troisdorf in Zusammenarbeit mit Produzent Martin Buchwalter aufgenommen. Das kultige Cover Artwork stammt wieder aus der Feder von Patrick Strogulski.



Gerre kommentiert wie folgt:

„Unser letzter Release „One Foot in the Grave“ ist zwar bereits 5 Jahre alt, aber es ist wirklich wahr: Je älter man wird, desto schneller vergeht Die Zeit……..Umso erfreulicher, dass wir es pünktlich zu unserem 40. Bandjubiläum geschafft haben, unser neues Werk „Pavlov’s Dawgs“ eingeprügelt zu haben, das am 30.09.22 veröffentlicht wird. Wie schon bei „One Foot in The Grave“ zeichnete Martin Buchwalter für die Aufnahmen und den Mix verantwortlich, das steht der Band zweifelsohne mehr als gut zu Gesicht!!!

Wir haben die letzten Monate wirklich alle Körner gegeben und hoffen, dass Euch das Ergebnis genauso gut gefällt wie uns!!!! Mit unserer neuen Plattenfirma Reaper Entertainment im Rücken werden wir jetzt nochmal richtig Gas geben!!!

In diesem Sinne: Stay healthy and heavy!!!“



Die Trackliste liest sich wie folgt:



1. Pavlov`s Dawg

2. Ex-Fluencer

3. Beerbarians

4. Diary of a Nihilist

5. Veins of Terra

6. Momento

7. Metal Cash Mashine

8. Dark Self Intruder

9. Lockdown Forever

10. On the day I die



Pavlov’s Dawgs wird auf CD, farbigen Vinyl, limitierten Earbook mit bisher unveröffentlichten Bildern aus 40 Jahren Tankard und als limitiertes Boxset inklusive zweier Demos auf Kassette veröffentlicht.



Mehr Infos gibt es in Kürze.



Toudates:

20.05. – Venedig (IT), Revolver Club

21.05. – Parma (IT), Campus Industry

22.05. – Rom (IT), Traffic Club

11.06. – Chronical Moshers Open-Air

17.06. – Wiesbaden, Kesselhaus

18.06. – Edersee, Metal Driver Cruise

08.07. – Mannheim, 7er Club

09.07. – Rock Harz Festival (D)

10.07. – Exit Fest (SER)

16.07. – Obscene Extreme Festval (CZ)

20.08. – Reload-Festival (D)

09.09. – Hamburg (D), Kronensaal

10.09. – Flensburg (D), Roxy

23.09. – Mexico Metal Fest (Mex)

30.09. – Lingen (D), Alter Schlachthof

15.10. – Mallorca – Full Metal Holiday

27.12. – Andernach (D), Juz Live

28.12. – Aachen (D), Musikbunker

29.12. – Trier (D), Mergener Hof

30.12. – Frankfurt (D), Batschkapp