“Tarasque Record Release am 04.05.2018 im Rare Guitar, Münster (Vorbericht)“

Eventname: Tarasque Record Release

Bands: Tarasque, Ewig.Endlich, Außerwelt, Soonago

Ort: Rare Guitar, Münster

Datum: 04.05.2018

Kosten: 8,00 – 10,00€ AK

Genres: Sludge Metal, Post Metal, Post Rock, Post Black Metal, Black Metal, Post Hardcore, Doom Metal

Veranstalter: Tarasque (https://www.facebook.com/Tarasqueofficial/)

Link: https://www.facebook.com/events/189464221784821/

Vor kurzem gab es hier auf Time for Metal bereits mein Review zum Debütalbum innen aussen der Band Tarasque zu lesen. Erschienen ist das Album am 13.04., am 04.05. soll das nun endlich mit einer Party im Rare Guitar in Münster gefeiert werden. Eingeladen haben Tarasque dazu neben uns, den Fans und Menschen, die noch Fans werden wollen, drei Bands, die in recht unterschiedlichen musikalischen Welten zuhause sind. Das dürfte also ein sehr interessanter Abend werden.

Wenn ich bei den Bandvorstellungen alphabetisch vorgehe, sind als erstes Außerwelt zu nennen. Die kommen ebenfalls aus Münster und haben ebenfalls ein (relativ) neues Album am Start. Im Dezember 2017 erschien nach einer Demo aus April 2014 und einer EP aus September 2014 nun das Album Transitions. Bei vier Songs kommt es auf eine Spielzeit von ungefähr 33 Minuten, die tatsächlich viel zu schnell vergehen. Das glaubt Ihr mir nicht? Dann schnell rüber zur Bandcamp-Seite von Außerwelt, da könnt Ihr Euch dieses Post Black Metal-Kunstwerk gönnen und dann vielleicht auch gleich, so wie ich, den Bestellbutton drücken:

https://ausserwelt.bandcamp.com/album/transitions

Ewig.Endlich reisen aus Dortmund an. Am gleichen Tag wie Tarasque ihr Album innen aussen haben sie ihr Album Auf Grund veröffentlicht, das tatsächlich auf eine Spielzeit von etwas über einer Stunde kommt. Der Stil von Ewig.Endlich, wenn man denn nur von einem Stil sprechen kann, ist allerdings ein anderer, den Ewig.Endlich wandeln selbstsicher zwischen Post Black Metal, Post Hardcore und Doom bzw. Sludge Metal. Selbst in den etwas ruhigeren Passagen brodelt es bereits im Hintergrund, bevor der immer ein wenig klagend klingende Gesang bzw. das Geschrei von Simon einem durch Mark und Bein fährt. Zu sagen haben Ewig.Endlich eine ganze Menge, und wer sich das Ganze mal anhören möchte, dem sei auch hier die Bandcamp-Seite empfohlen:

https://ewigendlich.bandcamp.com/album/auf-grund

Soonago aus Bielefeld durfte ich bereits ein Mal live erleben. Es war ebenfalls in Münster, damals als Support für die polnische Post Rock Band Spoiwo, die in der Baracke Halt gemacht hatte. Garantiert nicht als Aprilscherz gedacht, haben Soonago am 01.04.2017 ihr Debütalbum Nephele veröffentlicht. Mit den vier Tracks, die insgesamt auf eine Spielzeit von ca. 30 Minuten kommen, zeigen Soonago, dass ambientartige Melodien sich gut mit rifforientierten Passagen vertragen und Post Rock bzw. Post Metal doch so einfach ins Ohr gehen und auf dem weiteren Weg ins Wohlfühlzentrum so wunderbares Kopfkino auslösen kann. Auch hier empfehle ich gern einen Besuch der Bandcamp-Seite:

https://soonago.bandcamp.com/

Last but not least komme ich noch einmal zum Gastgeber dieser Show: Eigentlich wollten Tarasque ihr Album innen aussen ja bereits im Herbst des vergangenen Jahres veröffentlichen, nun war es doch Mitte April geworden. Sehr wandlungsfähig präsentieren sich die drei Männer auf innen aussen, zu sagen haben sie, genau wie Ewig.Endlich eine ganze Menge. Genau wie bei Ewig.Endlich braucht es aber auch bei Tarasque ein sehr intensives Zuhören und Auseinandersetzen mit diesen fast schon philosophisch verfassten Zeilen. Live wird das sicherlich noch einmal eine Spur intensiver, und ich bin schon sehr gespannt, was am 04.05. im Rare Guitar abgeht. Auf der Bandcamp-Seite von Tarasque kann man sich das ganze Werk zu Gemüte führen:

https://tarasque.bandcamp.com/album/innen-aussen

Ich würde mich sehr freuen, wenn das Rare Guitar ordentlich voll wird, und ich an diesem Abend neben dem Musikfan vielleicht auch den einen oder anderen Time for Metal-Fan persönlich kennenlernen könnte 🙂

