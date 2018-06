Tax The Heat: veröffentlichen Live-Video zu ‚Fed To The Lions‘, aufgenommen beim Download Festival 2017

Tax The Heat: veröffentlichen Live-Video zu ‚Fed To The Lions‘, aufgenommen beim Download Festival 2017

Vor gut einem Jahr spielten die aus Bristol, UK stammenden Rocker TAX THE HEAT eine Show auf dem berühmten Download Festival. Heute veröffentlichen sie eine Live-Version zum Titeltrack ihres ersten Albums, ‚Fed To The Lions‘, das während der Show beim Download aufgenommen wurde und den typischen gitarrenstarken, anziehenden Groove der Band inne hat:

Die Band hat im März diesen Jahres ihr Zweitwerk »Change Your Position« via Nuclear Blast veöffentlicht. Die Platte besitzt die gewisse Alternative Rock-Attitüde, für die die Band geliebt wird, und enthält reichlich große Riffs und Stampfer.

„Wenn ein Album einen bestimmten Zeitpunkt im Leben darstellt, dann passierte »Change Your Position« in einem perfekten Lebensabschnitt von uns. Wir sind eine Menge getourt, haben unseren Sound und unseren Platz in der Welt gefunden und unsere Inspiration aus dem Chaos um uns herum geschöpft. Mit »Change Your Position« haben wir uns selbst so viel gepusht wie nur möglich und es hat uns uns selbst näher gebracht, als wir es selbst für möglich gehalten hätten. Wir hoffen, das hört man auch.“ – Alex Veale

Bestellt »Change Your Position« hier: http://nuclearblast.com/taxtheheat-cyp

Holt Euch »Change Your Position« in digitaler Form: http://nblast.de/TTHAllTheMedicine

»Change Your Position« – Tracklist:

01. Money In The Bank

02. Change Your Position

03. Playing With Fire

04. All That Medicine

05. On The Run

06. The Last Time

07. Taking The Hit

08. My Headspace

09. We Are Consumers

10. Cut Your Chains

11. Wearing A Disguise

12. The Symphony Has Begun

Mehr zu »Change Your Position«:

‚Money In The Bank‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Yul1mivIqNs

‚All That Medicine‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=3bt56X7_TIc

‚Change Your Position‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=8iPn8dAk-sw

‚Cut Your Chains – Live At YouTube‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=tUPtpVQmYg8

Trailer #1 – Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=hLxrqhRu3M8

Trailer #2 – Albumentwicklung: https://www.youtube.com/watch?v=3N69G0gx6t8

Trailer #3 – Aufnahmen: https://www.youtube.com/watch?v=pa5z4y3nmec

Trailer #4 – Politische Einflüsse: https://www.youtube.com/watch?v=6MmOkPsYR7I

Trailer #5 – Alben und Musiker der 60er: https://www.youtube.com/watch?v=_uaKIorKSSk

Trailer #6 – Musikalische „Laster“: https://www.youtube.com/watch?v=pXr2WEVM7YM

Trailer #7 – Bierprobe im Ghost Whale: https://www.youtube.com/watch?v=QZ-ho94IVXo

Die Bandmitglieder haben vor Kurzem auch Playlists auf Spotify erstellt.

Hört Euch ihre Favoriten hier an:

JP: https://open.spotify.com/user/taxtheheat/playlist/6Xj8JVwqasXQ0WP9LeofYo?si=DQrs2hRcTSilWxAsPfe_iQ

Jack: https://open.spotify.com/user/taxtheheat/playlist/6dpzg19iTl41I44lWvzYrd?si=JlLRkV8FQBSvdq2lgDRV5w

Antonio: https://open.spotify.com/user/taxtheheat/playlist/6X8ZrbWx6TsFUYwKK7RO11?si=Gxt9Es78Rz-PQW8O4fNSug

Alex: https://open.spotify.com/user/taxtheheat/playlist/6RTzOk5B8tqn11gw3AQiqC?si=cBZPbJrDRg2Qv0mMX03h_g

Kommentare

Kommentare