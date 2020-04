Tenside: „Glamour & Gloom“ veröffentlicht

Tenside haben ihr neues Album Glamour & Gloom. Ein richtiger Kracher ist das geworden. Produziert hat das Album Christoph von Freydorf von den Emil Bulls.

Dazu erscheint auch noch das aufwändige neue Video zum Song Along With The Gods:

Daniel Kuhlemann, Sänger und Gitarrist der Band, sagt über den Song: Along With The Gods ist ein Song mit einer positiven Message, entstanden in einer düsteren Zeit als Befreiungsschlag.

Nichts scheint für immer zu sein aber unsere Liebe ist es, denn sie ist unsterblich. Ich wünsche mir das dieser Song jedem da draußen Kraft gibt und die positive Energie die nötig ist um diese weltweite Krise zu überstehen.

VÖ: 20.03.2020 durch Ivorytower / Edel als CD, Vinyl und digital

Das Album kann hier bestellt werden.

Leider musste auch die Releasetour in den Herbst verlegt werden. Die Band schreibt dazu an ihre Fans:

Liebe Leute,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Coronakrise müssen wir leider alle Daten unserer anstehenden Tour verschieben.

Die Ersatztermine der Glamour & Gloom Tour werden im September 2020 statt finden, alle bereits gekauften Tickets behalten Ihre Gültigkeit.

Alle Shows finden also statt, nur eben etwas später dieses Jahr. Wir freuen uns jetzt schon mit euch die Clubs abzureissen !!

Bis dahin passt auf euch auf und bleibt gesund.

Bis bald

Ersatztermine – Glamour & Gloom Tour 2020„

03.09.2020 Köln – MTC

04.09.2020 München – Backstage

05.09.2020 Berlin – Cassiopeia

25.09.2020 Hamburg – Logo

http://www.tenside-music.com

https://www.facebook.com/tenside

https://www.instagram.com/tensidemusic

http://www.youtube.com/tenside

https://twitter.com/tensidemusic