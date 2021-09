Teramaze: veröffentlichen neues Video zu „Modern Living Space“

Die australische Progressive-Metal-Band Teramaze, die von Gitarrist und Bandgründer Dean Wells sowie Chris Zoupa, Andrew Cameron und Nick Ross angeführt wird, veröffentlicht am 5. Oktober ihr neues Album And The Beauty They Perceive über das bandeigene Label Wells Music.

Sänger/Gitarrist Dean Wells kommentiert Modern Living Space: „Modern Living Space ist ein Song, den wir geschrieben haben, während wir als Gefangene in unseren Häusern eingesperrt waren.

Er entstand aus unserer Frustration über die Kontrolle durch die Regierung und die Korruption, die wir hier in Australien sehen, und die uns als Menschen auffordert, einigen Leuten im Fernsehen unsere Gesundheit anzuvertrauen.

Modern… nimmt dich mit auf eine kleine musikalische Reise, die zeigt, wo wir als Menschen waren, die diesen bedeutenden Punkt in der Zeit durchlebt haben, und es bot mir auch einen Ort, um meine Frustration über all das frei auszudrücken, ohne meinen Verstand zu verlieren.“

Erst im Mai dieses Jahres veröffentlichten Teramaze das Album Sorella Minore. Hier geht’s zum Review: