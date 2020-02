Testament: veröffentlichen ersten „Titans Of Creation“-Videotrailer

Wie wild gewordener Donner lassen die legendären Bay Area Thrash Metal-Giganten Testament endlich ihr dreizehntes Studioalbum auf die Menschheit los! Titans Of Creationerscheint am 3. April über Nuclear Blast.

So wie die vier Elemente dieses Planeten in allen Lebewesen blühen, repräsentiert jeder Musiker in Testament einen notwendigen Bestandteil dieses neuesten musikalischen Unterfangens. Die Band veröffentlicht eine mehrteilige Reihe über die einzelnen Mitglieder in ihrem jeweiligen Element. Seht hier die erste Folge über Alex in seinem Element (Luft):

Seit der letzten Veröffentlichung sind Testament noch immer von einer gewaltigen und unaufhaltsamen Energie erfüllt und heben ihren Stil weiter auf die nächste Ebene. Sie präsentieren ein Album, das den Wurzeln des traditionellen Thrash Metals treu bleibt und gleichzeitig erstklassige, verführerische und progressive Zutaten auf den Tisch bringt.

Titans Of Creationist in den folgenden Formaten und Editionen erhältlich:

– CD

– Hellblaue Kassette

– DLP + CD Mailorder Box Set

Beinhaltet Element „Erde“ Vinyl

– Vinyl

Element „Feuer“ Edition Vinyl

Element „Luft“ Edition Vinyl

Element „Wasser“ Edition Vinyl

Blaue Vinyl

– T-Shirt

– TS + DLP Bundle

Titans Of Creation kann in allen gewünschten Formaten hier vorbestellt werden: https://nblast.de/TestamentTOC

Pre-Save Funktion über Spotify, Apple Music und Deezer:

nblast.de/TESTAMENTpreSave

Die Titans Of Creation-Tracklist liest sich wie folgt: