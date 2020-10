The Bates: Glitterhouse Records veröffentlichen legendäres Livealbum der Punkrock Ikonen

Glitterhouse Records haben die Neu-Veröffentlichung des legendären The Bates‘ Livealbums, Unfucked – Live, bekannt gegeben. Die Platte erscheint am 04.12.2020 in limitierter Erstauflage von 500 Stück in rotem Vinyl und ist damit das erste Bates Album seit 1992, das auf Vinyl erhältlich sein wird.

Die Bates gehörten in den Neunzigern in Deutschland nach den Toten Hosen und den Ärzten – wenn man die denn dazu zählen will – zu DER erfolgreichsten Punkband. Die Band verkaufte über eine Million Tonträger, tourte durch halb Europa und spielte in Japan vor ausverkauften Häusern. Sie machten zusammen mit den Toy Dolls die englischen (und deutschen) Konzerthallen unsicher, zierten das Cover der Bravo, stürmten die Charts und mit Billie Jean nahmen sie sicher das bis heute endgültige Michael Jackson-Cover auf.

Angefangen hat alles Mitte der Achtziger in der nordhessischen Provinz, im damals sogenannten Zonenrandgebiet in Eschwege. Vier Jungs, die Spaß am Punkrock hatten, dazu ein gehöriges Maß an Talent und Fleiß und in Zimbl einen sehr charismatischen Frontmann und Songschreiber, in Personalunion Sänger und Bassist. Und es hat nicht nur den Bates selber Spaß gemacht, was sie da anstellten. Über die klassische Ochsentour durch Jugendzentren, kleine Clubs und Spelunken, regionale Festivals erspielten sie sich den Ruf, das Geilste zwischen Werra, Fulda und Weser zu sein, was man live erleben konnte. Es dauerte nicht lange und sie erspielten sich den gleichen Ruf im Rest der Republik.

Ihrem Signing bei Virgin, MTV und Viva Parties, Cover oder (gefakten) Bravo Foto-Lovestories mit Teenie-Techno-Sternchen Blümchen, folgten die „Sell-Out“ Rufe, „gecastete Pseudopunks“ wurden zu gängigen Vorwürfen. Doch schlussendlich, waren die Bates immer echt, the „real thing“, haben sich nicht verbiegen lassen. Auch wenn sich der Anteil an Politrock im Bates’schen Oeuvre eher marginal ausmachte, war das Thema der Bates eben immer eher Jungskram, Liebe, Verlassen werden, Sehnsucht, Drogen, Spaß. Aber vor allem, den Leuten vor der Bühne eine geile Zeit geben. Und das konnten sie, wie damals kaum eine zweite Band! Auf dem 92er Livealbum Unfucked jetzt erstmals auf Vinyl und digital, bestens nachzuhören. Kaum eine zweite Band entwickelte einen solchen Mordsdruck mit ihren zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Die Bates waren eine ultimative Maschine und Zimbl hatte eine schlicht sensationelle Ausstrahlung. Dazu war das Songmaterial von herausragender Qualität. Die Bates hatten seit Anbeginn immer gut gewählte Coverversionen in ihrem Set, aber auch die eigenen Songs standen dem in Nichts nach. Vom klassischen Buddy Holly Songwriting über kalifornischen Prä-HC, L 7-Gedächtnis-Riffs, Psychobilly-Einschlag, fetten Mosh-Parts bis zu Ska-Anleihen, es hat immer gepasst.

Unfucked – Live ist im Original 1993 bei Snoop Records erschienen, ihr letztes vor dem Wechsel zur Virgin und das einzige, welches bislang nie wiederveröffentlicht wurde. Glücklicherweise werden Glitterhouse Records dies nun ändern, denn es ist schlichtweg ein eindrucksvolles Zeugnis, welche Kraft diese Band gerade live entwickelt hat. Die Aufnahmen selber stammen von 1992, aus dem Outpost in Göttingen und der Weinberghalle in Eschwege. Sie wurden bei Pauler Acoustics gemastert, und wurden jetzt bei Master & Servant speziell nochmal fürs kommende Vinyl bearbeitet.

Unfucked – Live erscheint am 04.12.2020, erstmal digital und als limiterte Vinyl Auflage, Vorbestellungen dieses unvergessenen Livealbums der Punk Legenden sind ab sofort HIER möglich!

Unfucked – Live Tracklist:

01. Einführung

02. Good Friends

03. No More

04. Beautiful Noise

05. Who’s That Girl

06. Questionmark

07. It’s My Party

08. Der Einsame

09. I Want You Back Again

10. Kill That Girl

11. Yesterday

12. Runaway

13. Stuff

14. Song For Michael

15. Eagle Man

16. Witches

17. I Don’t Care

18. Bring It On Home To Me

19. The Lips Of Jayne Mansfield

20. Paul Ist Tot

Die Geschichte der Band geht danach noch bis 2001 weiter und endet letztlich tragisch. Nach jahrelangem, übermäßigen Alkohol- und Drogenkosum von Zimbl sah sich die Band außerstande, ihren eigenen Ansprüchen (und denen ihres Publikums) weiterhin gerecht zu werden und verordnete sich einen Break. Von dem sie sich nie wieder zurück meldeten. Zimbl (Markus Zimmer) starb an den Folgen seiner Krankheit im Jahre 2006 mit 41 Jahren, Armin (Beck) ist heute Pfarrer, Klube (Frank Klubescheid) arbeitet mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen, Reb (Michael Rebbig) ist Lehrer und Pogo (Thomas Möller) seit seinem Ausstieg 1998 in der Organisation seines Herzensvereins FC St. Pauli tätig.

Die Bates auf Unfucked – Live sind:

Zimbl – Bass, Vocals

Klube – Schlagzeug

Reb – Gitarre, Backing Vocals

Pogo – Gitarre

Weitere Infos auf:

www.glitterhouse.com