The Butcher Sisters // Support Doux am 14.03.2020 im Das Bett in Frankfurt am Main (Vorbericht)

Band: The Butcher Sisters

Vorband: Doux

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 14.03.2020

Kosten: 17,50 € VK, 20.00 € AK

Genre: Metalcore, Rapcore, Crossover, Nu Metal

Besucher: 500

Veranstalter: Das Bett

Link: https://bett-club.de/event/the-butcher-sisters-support-doux/

Was bewegt sich zwischen Alpha & Opfah (unbedingt beachten: nicht Omega!). Ja richtig, zwischen Alpha & Opfah bewegen sich The Bucher Sister. Und um auch hier vorzubeugen: nicht verwechseln mit den Butcher Babies. Alpha & Opfah ist zugleich der letzte Albumtitel der Band.

The Butcher Sisters sind sechs schräge Typen aus Mannheim, die es nur so krachen lassen! The Butcher Sisters vermischen räudigen Hardcore à la Hatebreed mit Rap Elementen und das noch in deutscher Sprache!

Bei den The Butcher Sisters brennt der Moshpit. Deutsche Prolo-Texte mit Assi-Attitüde, teils gerappt, teils gebrüllt. Da kommt es auch durchaus einmal zum Schwanzvergleich (so ein Songtitel).

Das Sextett hat zwei Frontmänner: Rapper Alex und Shouter Matsches. Dementsprechend gibt es crossovermäßig einiges auf die Fresse! Ihre Texte erzählen die Geschichten der Unterwelt und folgen damit dem Assi-Rapper-Image. Bei The Butcher Sister ist Assi-Gebabe im Vordergrund, während die Beats ihre Mucke hinausschleudern.

The Butcher Sisters sind die Mannheims Undead, in Anlehnung an ihre amerikanischen Genrekollegen! Das ist richtig geil voll Banana! (auch ein Song von ihrem Album Alpha & Opfah).

Supportet werden sie von Doux aus Frankfurt. Wie die Labelkollegen von The Butcher Sisters setzen Doux auf Crossover bzw. Nu Metal! Zwischen gemäßigteren Songanteilen gibt es immer wieder gewaltig was auf die Fresse. Bei Doux werden Fans von Korn eben jenes finden. Ihr erstes Album von 2019 nennt sich Presents und präsentiert auf jeden Fall geile Mucke!

Der 14.03.2020 wird ein Abend im Das Bett mit ausgefallener Mucke jenseits des Mainstream, dafür mit gehörigen Spaßfaktor!