The Charm The Fury: Veröffentlichen komplette Live-Show vom Pinkpop 2017

Die aus Amsterdam, Holland stammende Metalband THE CHARM THE FURY haben das komplette Live-Set ihrer Show beim diesjährigen Pinkpop in Landgraaf, Holland veröffentlicht.

Der größte nationale Musiksender, 3voor12, hat ihre Show zur drittbesten Performance des Wochenendes gewählt.



Schaut euch die komplette Show hier an: https://youtu.be/8SyUZpOi-X8

THE CHARM THE FURY Tour Dates 2017

09-06-2017 // Download Paris, Paris (F)

11-06-2017 // Download Festival, Donington Park

13-06-2017 // AB, Brussels (BE) w/ Slayer

18-06-2017 // Graspop Metal Meeting, Dessel (BE)

21-06-2017 // 013, Tilburg w/ Slayer

22-06-2017 // Download Madrid, Madrid (E)

24-06-2017 // Jera On Air, IJsselsteyn NL

08-07-2017 // Dijkpop Festival, Andijk NL

13-07-2017 // Masters Of Rock, Vizovice (CZ)

15-07-2017 // Zwarte Cross, Lichtenvoorde NL

22-07-2017 // Woodstage, Dresden (DE) w/ Marilyn Manson

29-07-2017 // Qstock Festival, Oulu (FIN)

04-08-2017 // Vagos Open Air, Lissabon (P)

11-08-2017 // Into The Grave Festival, Leeuwarden NL

13-08-2017 // Sziget Festival, Budapest (HU)

18-08-2017 // Nirwana Tuinfeest, Lierop NL

19-08-2017 // Summerbreeze Festival (DE)

25-08-2017 // Reload Festival, Sulingen (DE)

Die Band hat kürzlich angekündigt die Schweizer Folk Metaller ELUVEITIE und die schwedischen Modern Melodic Metaller von AMARANTHE auf ihrer Europatour zu supporten.

ELUVEITIE & AMARANTHE Tour 2017

Eluveitie

Amaranthe

The Charm The Fury EluveitieAmarantheThe Charm The Fury 25.10.2017 IT – Parma, Campus Industry

26.10.2017 HU – Budapest, Barba Negra

27.10.2017 PL – Warsaw, Progresja

28.10.2017 CZ – Zlin, Masters of Rock Cafe

29.10.2017 AT – Vienna, Simm City

30.10.2017 DE – Stuttgart, LKA Longhorn

31.10.2017 SI – Ljubljana, Kino Siska

02.11.2017 FR – Paris, Cabaret Sauvage

03.11.2017 UK – London, Assembly Rooms

04.11.2017 NL – Eindhoven, Effenaar

05.11.2017 BE – Antwerp, Trix

06.11.2017 DE – Frankfurt, Batschkapp

08.11.2017 DE – Berlin, Kesselhaus

09.11.2017 DE – München, Backstage

10.11.2017 DE – Leipzig, Hellraiser

12.11.2017 DE – Bochum, Zeche

Presented by: Metal Hammer, EMP, Orkus, Legacy, Musix, Metal.de, Nuclear Blast, RTN-Touring

THE CHARM THE FURY haben kürzlich ihr neues Video zum Song ‚Blood And Salt‘, der von ihrem neuen Album »The Sick, Dumb & Happy« stammt, veröffentlicht. Schaut es euch hier an: https://youtu.be/YZ2HQSSQZwc

Bestellt euch das neue Album hier: http://geni.us/TheCharmTheFuryTSDH

Quelle: www.gordeonmusic.de

Kommentare

