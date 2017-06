ACROSS THE ANTLANTIC, die heißesten Newcomer aus dem texanischen San Antonio, haben heute ihr Labeldebüt angekündigt! Das nächste Studiowerk der Band wird den Titel »Worts Of Progress« tragen und am 1. September weltweit über SharpTone Records veröffentlicht werden.



Das Cover des Albums findet Ihr am Anfang dieser E-Mail.



Sänger Jay Martinez erklärt den Albumtitel wie folgt: „Life is ever-changing, time is limited & nothing is promised. »Works of Progress« is a celebration of living & an ode to the human spirit.“, und fügt in Bezug auf das Cover hinzu: „Metaphorically speaking, the cover highlights the constant framework of how we view ourselves in society amongst others and points to emphasize what really matters most is how we view ourselves.”

Die Band hat erst kürzlich das offizielle Musikvideo zur ersten Single vom kommenden Album veröffentlicht. Seht ’24 Hours‘ hier: https://youtu.be/YTO1f_1Qt7U

Die Band besteht aus Sänger Jay Martinez, den beiden Gitarristen Jason Lugo und Julio Bautista, sowie dem Bassisten Jayy Garza und Cody Cook am Schlagzeug.

Quelle: www.gordeonmusic.de

