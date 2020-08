The Dead Daisies: starten 2021 mit der Get Out Of The House Tour

Viele von uns sind aus bekannten Gründen schon sehr lange nicht mehr auf einem Konzert gewesen, einige vielleicht sogar schon ein Jahr nicht mehr. Ab dem 3. Februar wird es Zeit, das zu ändern, denn dann starten The Dead Daisies ihre Get Out Of The House Tour!

The Dead Daisies starten standesgemäß mit einer Headlinertour durch ganz Europa ins nächste Jahr und stellen dabei die neue Besetzung und erstmals neue Songs seit 2018 vor.

“We can’t play for you in 2020 but, we are really looking forward to seeing you in 2021 for our Get Out Of The House Tour and playing as many stages across the planet as possible. Love is the answer & music is the healer, let’s rock n’ roll together.” – Glenn Hughes

Die Termine für Großbritannien und Japan müssen noch bestätigt werden, anschließend werden The Dead Daisies im Sommer 2021 durch ganz Europa touren und dabei Arenen- und Amphitheater-Shows mit Judas Priest & Foreigner spielen, sowie bei einigen der bekanntesten und größten Festivals wie dem Graspop Belgien und dem Hellfest Frankreich auftreten.

Die Fans in den USA, Kanada, Australien und Südamerika brauchen sich auch keine Sorgen zu machen: The Dead Daisies werden 2021 auch zu auf den Kontinenten zu sehen sein. – versprochen!

Alle Termine und weitere Infos findet ihr hier.

2021 Tourdaten (Deutschland)

w/ Those Damn Crows

03.02. Essen – Turock

04.02. Berlin – Columbia Theater

06.02. München – Backstage Werk

07.02. Hannover – Capitol

09.02. Wiesbaden – Schlachthof

10.02. Nürnberg – Hirsch

Das kommende Album – Holy Ground – wurde vom Produzenten Ben Grosse im La Fabrique Studio in Südfrankreich aufgenommen und soll im Januar 2021 zeitnah zum Tourstart veröffentlicht werden. Die UK Rockand Those Damn Crows wird als Support bei einiges Dates auch dabei sein.

So get ready to turn it up, Get Out of Your House and come’n’ ROCK with us. DON’T MISS IT!