Wir freuen uns sehr, dass neueste Release aus dem Hause Golden Antenna Records ankzukündigen: The Devil’s Trade mit dem neuen Album What Happened To The Little Blind Crow, das Ende September erscheinen wird!

Heute haben The Devil’s Trade die erste Single vorgestellt!

Vier Jahr brauchten The Devil’s Trade alias Dávid Makó, um seinem Debütalbum Those Miles We Walked Alone ein neues Album folgen zu lassen: What Happened To The Little Blind Crow wird im Oktober bei Golden Antenna Records erscheinen und gehört sicher zu den intensivsten, eindringlichsten Alben des Jahres. Begleitet von elektrisch verstärkter oder akustischer Gitarre setzt der ungarische Musiker und Sänger ganz auf seine tiefe, rauh-melancholische Stimme, die unter anderem an Mark Lanegan erinnert.

Songs wie Your Own Hell oder das unglaubliche St. James Hospital nehmen sich Zeit, um uns mitzunehmen auf diesen musikalischen Trip. Makó verbindet auf ganz eigene Weise Rock und tradionelle ungarische Folklore, unüberhörbar sind auch seine Wurzeln als Doom- und Stonersänger. Und genau diese Verbindung macht What Happened To The Little Blind Crow zu einem herausragenden Album. The Devil’s Trade aka Dávid Makó hat diese vier Jahre seit seinem Debüt genutzt, um seiner künstlerischen Vision von Intimität, Verzweiflung und Hoffnung kompromisslos Ausdruck zu geben. Gelungen ist ihm eine hypnotische, aufwühlende, aber auch zutiefst zärtliche Platte, die man immer wieder und wieder hören wird.

