The Hives: haben neues Video „Rigor Mortis Radio“ veröffentlicht

Gestern veröffentlichten die „schwedischen Rockgötter“ (Stereogum) The Hives ein aufsehenerregendes Video zu ihrer mitreißenden Single Rigor Mortis Radio. Das Video, bei dem Filip Nilsson Regie führte, zeigt die Band in einer nie dagewesenen Art und Weise: synchroner Tanz in ihren charakteristischen Anzügen, in denen sie ihre besten Boyband- und Bob Fosse-Moves zeigen.

Das Video ist das Ergebnis ihrer Sommer-Supporttour mit den Foo Fighters und der Ankündigung ihrer nordamerikanischen Herbsttournee 2024, mit Terminen in NYC im Kings Theatre, Boston im Roadrunner und Philadelphia im Fillmore. Außerdem werden sie beim Sea.Hear.Now Festival in Asbury Park, NJ, und beim Oceans Calling Festival in Ocean City, MD, auftreten.

Das größte Arenakonzert der Hives in ihrer Karriere findet am 8. Oktober im 20.000 Zuschauer fassenden Palacio De Los Deportes in Mexico City statt. Die Nordamerika-Tournee 2023 der Band war innerhalb von 15 Minuten komplett ausverkauft.

Letztes Jahr veröffentlichten The Hives ihr erstes Album seit über einem Jahrzehnt, The Death Of Randy Fitzsimmons, das von Rolling Stone, New York Times, Vulture, The Guardian, GRAMMY.com, The Needle Drop, Stereogum und anderen gelobt wurde.

The Hives sind Chris Dangerous, Vigilante Carlstroem, Nicholaus Arson, Howlin‘ Pelle und The Johan And Only.

In den fünfundzwanzig Jahren, in denen The Hives ihren Siegeszug um die Welt angetreten haben, haben sie Stadien ausverkauft und die Bühnen mit allen von AC/DC bis zu den Rolling Stones geteilt. SPIN nennt The Hives „die beste Live-Band des Planeten“ und Howlin‘ Pelle „den größten Frontmann des Rock“, und die BBC bezeichnete die Band als „Naturgewalt“. Der Rolling Stone kürte Veni Vidi Vicious zu einem der 100 besten Alben des Jahrzehnts und Hate To Say I Told You So schaffte es in die Top 500 Songs der 2000er Jahre von Pitchfork. Sie haben weltweit Millionen von Alben verkauft und wurden mehrfach von der RIAA mit Gold ausgezeichnet. Seit Lex Hives hat die Band 2019 die Doppel-A-Seite I’m Alive / Good Samaritan sowie ein Live-Album über Third Man Records veröffentlicht und eine Reihe von weltweiten Tourneen unternommen. The Death Of Randy Fitzsimmons markiert eine wahre Renaissance.