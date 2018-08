The Morlocks: neues Album kommt am Freitag – auf Tour ab September

The Morlocks: neues Album kommt am Freitag – auf Tour ab September

Nach 8 Jahren veröffentlichen The Morlocks ihr neues Album Bring On The Mesmeric Condtion am kommenden Freitag. Passend zum Release gibt es neue Live Dates. An folgenden Terminen könnt ihr sie in Deutschland erleben:

The Morlocks live 2018

21.Sept: Essen (D) – Freak Show

22.Sept: Frankfurt (D) – Das Bett

02.Oct: München (D) – Unter Deck

Der nun in Düsseldorf lebende Frontmann Leighton Koizumi, stellte 2001 die Morlocks mit dem who is who der europäischen Garagenszene neu zusammen. Am Schlagzeug sitzt Rob Louwers (Fuzztones, Q-65, Link Wray), Oliver Pilsner am Bass (Fuzztones, Cheeks) Gitarrist Bernadette (Sonny Vincent, Humpers) und Marcello Salis (Gravedigger Five, Hangee V).

Hier liegt Hit an Hit, wie Badetücher im Pauschalurlaub. – VISIONS 9/12 Ein bisschen fühlt man sich an frühe Alice Cooper oder MC5-Scheiben erinnert. Das Gegenteil von Hochglanz? The Morlocks! – RHEINISCHE POST All killers, no fillers. – CLASSIC ROCK 9/10 Das Album bringt eine Menge soliden Rock´n´Roll-Spirit, der alte Fans begeistern und neue gewinnen sollte. – SLAM Die Punks treten hier mächtig Arsch und haben eine gewisse Glam-Affinität zu Hanoi Rocks. I like it! – Crossfire-Metal.de 8/10

Die nun vorliegenden Aufnahmen wurden von Alaska Winter an verschiedenen geheimen Orten in Deutschland, u.a. in den schwarzen Wäldern von Freiburg, im Rheinland zwischen Düsseldorf und Köln und Berlin aufgenommen. Gemischt und gemastert von Jim Diamond, der auch schon die Dirtbombs den besonderen “Motor City” Sound verleihte. Bring On The Mesmeric Condtion enthält etwas, was es noch nie auf einem Morlocks Album gab, alles Originalsongs!

Die Band wurde 1984 von Leighton Koizumi, dem Sänger der aus San Diego stammenden Garagen-Rock-Revival-Band Gravedigger Five und dem Lead Gitarristen Ted Friedmann gegründet. Im Dezember 1984 erschien die Mini-LP Emerge, die Band siedelte nach San Francisco um und veröffentlichte einige weitere reguläre Alben, unter anderem auf Epitaph und Voxx Records. 1997 löste sich die Band aber schon wieder auf. 1999 überraschte das Spin Magazin mit einer nebulöse Geschichte über den Tod ihres charismatischen Leadsängers Koizumi. Unnötig zu erwähnen, dass dies nicht stimmte. Der Sänger hatte lediglich Probleme mit den US-Gesetzen, die es auch Garagenrockern nicht erlaubten Drogendealer auszurauben. Die Morlocks haben weiter live gespielt und Aufnahmen gemacht, von denen einige in Filmen, Fernsehsendungen und Videospielen eine wichtige Rolle gespielt haben. Trotz Bandauflösungen, Zusammenbrüche, personelle Veränderungen, wechselnde Städte und Veränderungen in der Populärkultur sind die Morlocks dennoch immer stärker geworden.

Kommentare

Kommentare