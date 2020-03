The New Roses: Frühjahrs Konzerte werden auf September verschoben

Da flatterte die nächste Verschiebung ins Haus. Das war zwar abzusehen, nun ist es aber offiziell. Die Rosen haben all ihre Konzerte der Nothing But Wild Frühjahrstour verschieben müssen. Leider fällt dabei auch das für den 25. April geplante Event im Bordesholmer Albatros dem Virus zum Opfer. Aber keine Sorge, die Tickets behalten alle ihre Gültigkeit und es gibt auch bereits Ersatztermine. Deshalb bewahrt die Eintrittskarten gut auf und freut euch auf September. Die aktuellen neuen Termine gibts gleich im Anschluss. Zu dem Support bei den Kiss Konzerten gibts noch keine Aussage, das ist aber ja auch noch ne Weile hin.

Nothing But Wild Tour 2020

03.09. Saarbrücken – Garage

04.09. Burgrieden – Riffelhof Burgrieden (SOLD OUT)

05.09. Regensburg – Airport Obertraubling

10.09. Würzburg – Posthalle

11.09. Affalter – Gasthof zur Linde NEU

17.09. Bremen – Kulturzentrum Schlachthof

18.09. Hameln – Sumpfblume Kultur- und Kommunikationszentrum

19.09. Bordesholm – Albatros (SOLD OUT)

20.09. Bonn – Harmonie

25.09. Jena – F-Haus

26.09. Fulda – KUZ Kreuz (SOLD OUT)

Neuer Termin für das Delta METAL Meeting in Mannheim ist der 21.11.

Damit es nicht zu langweilig wird, gibts noch was Visuelles der The New Roses.