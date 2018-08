The Pariah: kündigen neues Album an und veröffentlichen Song ft. Brendan Murphy von Counterparts

Nach dem gelungenen Auftakt mit der 2016er EP Divided By Choice auf Redfield Records, sind die Melodic Hardcore-Spezialisten von The Pariah zurück und bereit, die europäische Szene mit ihrem Debütalbum sowie herausragenden Liveshows im Sturm zu nehmen und die Latte für ihre Mitstreiter und Fans ein Stück höher zu legen. No Truth erscheint am 28. September bei Redfield Records und Silent Cult Records in UK. Das Album kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Nachdem die Band vor einigen Wochen mit Silent Birds bereits einen ersten Vorabsong samt Video veröffentlicht hat, präsentieren die vier Jungs aus dem Ruhrgebiet mit Surged einen weiteren Song mit einem erstklassigen Gastsänger: Brendan Murphy von Counterparts.

Ob als Headliner auf Festivals oder als Opener für Bands wie Napoleon, Hundredth, Capsize, Landscapes, Shai Hulud, Canvas und Polar, es lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass The Pariah wohl nie eine Show gespielt haben, bei der sie nicht neue Fans für sich begeistern konnten. Die Kombination aus Druck, Spielfreude und absoluter Überzeugung am eigenen Tun packt letztendlich jeden, was zuletzt bei den Sommer-Shows mit Being As An Ocean, Counterparts und Agnostic Front zu beobachten war und bei den Konzerten zum Album-Release im Herbst seine Fortsetzung finden wird.

Inhaltlich wird bei The Pariah mit eher düsteren Farben gemalt. Frontmann Henning Begemann schildert den Weg zum thematischen Unterbau von No Truth: „In der Zeit, als die Texte für das neue Album entstanden sind, habe ich mich viel mit den Gründen für unser Verhalten anderen gegenüber beschäftigt. Warum man zum Beispiel immer so tut als wäre alles geil, auch wenn man genau weiß, dass das Gegenüber sich genauso in die Tasche lügt wie man selbst. Trotzdem kommt man aber nicht auf die Idee, das Ganze mal zu hinterfragen. Diese Überlegung hat mich irgendwann dazu gebracht auch den Begriff der Wahrheit, den wir als unumstößlich empfinden, in seinen Grundsätzen zu hinterfragen. Dieses Verstecken und Verdrehen von Wahrheiten zieht sich als Leitmotiv durch alle Texte. No Truth ist ein etwas zynischer Oberbegriff für diese Überlegung, aber das ganze ist mehrschichtig gemeint. Auf der einen Seite beschäftigen sich die Texte entweder mit dem Lügen selbst oder sie thematisieren genau das, was man sonst eigentlich nicht ausspricht. Auf der anderen Seite soll es aber auch heißen, dass der Zuhörer auf diesem Album keine reine Wahrheit finden wird, sofern es diese überhaupt gibt. Die Themen reichen dabei von der in sich gekehrten Analyse der eigenen Fehler (Awake, Hollow At Hear, Persona, Comfort Zone) über gesellschaftskritische Aspekte (Dissemble, Silent Birds) bis hin zum sehr politischen Song Regression.“

Für Bassist Rouven Kircher liegen die Unterschiede zu früheren Aufnahmen klar auf der Hand: „Im Vergleich zu unserer Debüt-EP, hat sich unser Sound, ebenso wie der Anspruch an unser Material, dahingehend verändert, dass sich während des Songwritings eine klare Linie im Hinblick auf das finale Produkt manifestiert hat. Wir sind zu einer kreativen Einheit gewachsen, was sich sowohl musikalisch als auch inhaltlich spüren lässt. Dieser Reifeprozess ist klar auf No Truth zu hören.“

Mit ihrem ersten Album haben sich The Pariah auf die Suche nach nichts Geringerem als der Wahrheit gemacht – und sie nicht gefunden. Der Weg hin zu dieser niederschmetternden Erkenntnis ist allerdings brutal ehrlich, mitreißend und für den Hörer bis zur letzten Sekunde eine intensive Erfahrung. Aber dass man von The Pariah nichts als Aufrichtigkeit und Authentizität erwarten kann, daran bestand und besteht kein Zweifel.

Tracklist:

01. Second Skin

02. Monolith

03. Hollow At Heart

04. Silent Birds [Video]

05. Comfort Zone (feat. Daan Nieboer of 18 Miles)

06. Strangled

07. Awake

08. Dissemble

09. Regression (feat. Tobias Rische of Alazka)

10. Surged (feat. Brendan Murphy of Counterparts) [Stream]

11. Persona

