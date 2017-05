Nach mehreren USA Tourneen kehren The Picturebooks zurück nach Europa und gehen in 2017 und 2018 mit ihrem neuen Album Home is a Heartache (VÖ: 10.03. / Another Century 2017) auf Club- und Festivaltour. Die Band hat am 10. März ihr neues Album Home is a Heartache veröffentlicht und sowohl in den USA als auch in der Europäischen Presse überragende Kritiken geerntet. Im März tourte die Band mit den Kanadiern Monster Truck durch Europa und gab hier schon einen Vorgeschmack darauf, was die Fans auf den eigenen Tourneen im Somme und Herbst erwartet. Wer möchte, kann die Band sogar begleiten und mit den Jungs gemeinsam auf Bikes zu den Festivals fahren:

Wir können es kaum abwarten, dass die Tour endlich losgeht. Unsere Bikes sind unsere große Leidenschaft, doch wenn man ständig auf Tour ist kommt man kaum zum Fahren. Daher hatten wir die Idee beides, Musik und Bikes, miteinander zu verbinden und werden so viele Festivals wie möglich auf unseren Choppers anfahren. Alle die mitfahren möchten sind eingeladen – wir werden unsere Routen online posten damit uns alle Jungs und Mädels die Bock auf eine Tour haben unterwegs treffen können. Egal ob für ein paar Kilometer oder die komplette Tour, wir freuen uns euch da draussen zu treffen. Wer kommt mit? (Fynn & Philipp – The Picturebooks)

13.05. St Tropez – Harley Davidson Euro Festival (FR)

26.05. Krenkerup – Castle Run (DK)

27.05. Hepcat Festival- Malmö (SWE)

03.06. Assenede – Chopper Bash (BE)

30.06. Lugano – Swiss Harley Days (CH)

01.07. Lugano – Swiss Harley Days (CH)

04.07. Hradec Kralove – Rock For People (CZ)

07.07. Bochum – Bochum Total (DE)

08.07. Bonn – Rockaue Open Air (DE)

08.07. Hamminkeln- Thunderbike

14.07. Budapest – Banki To Festival (HUN)

15.07. Milano – Bliss Beat Festival (IT)

21.07. Karlstadt – Umsonst & Draussen (DE)

22.07. Riegsee – Raut Oak Festival (DE)

26.07. München – Free & Easy Festival (DE)

29.07. Maidstone – Ramblin‘ Man Fair (UK)

04.08. Hannover – Fährmannsfest (DE)

05.08. Wales – The Hook Up Chopper Show (UK)

19.08. Hohenstein-Ernstthal – Sound Of Art Festival (DE)

26.08. Kopenhagen- Magic Carpet Festival

31.08. Gdansk – Soundrive Festival (PL)

08.09. Broadstairs – Wheels and Fins Festival (UK)

09.09. Faak – European Bike Week (AT)

