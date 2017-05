Die finnische Doom Metal-Band RED MOON ARCHITECT hat ihr drittes Album veröffentlicht. Es trägt den Titel RETURN OF THE BLACK BUTTERFLIES und wurde weltweit von Inverse Records veröffentlicht.

Die sechs Songs bringen es auf 49 Minuten und verkörpern die extrem schweren, atmosphärischen und wunderschönen Soundscapes der Band perfekt.

RED MOON ARCHITECT haben auch ein neues Musikvideo für den Titelsong RETURN OF THE BLACK BUTTERFLIES veröffentlicht. Das letzte Video zu diesem Album erzählt während sechs Minuten eine eindringliche Geschichte voller zermalmendem Doom.

Schaut euch das RETURN OF THE BLACK BUTTERFLIES-Video auf YouTube an:

http://youtu.be/KVw55N9Nf68

Das Album wurde von Red Moon Architect-Mastermind Saku Moilanen in den Deep Noise Studios in Kouvola im Südosten Finnlands aufgenommen, produziert und abgemischt. Gemastert wurde das Album von Juho Räihä in Soundspiral Audio.

RETURN OF THE BLACK BUTTERFLIES -Tracklist:

01. The Haunt

02. Tormented

03. Return of the Black Butterflies

04. Journey

05. End of days

06. NDE

Quelle: www.inverse.fi

Kommentare

Kommentare