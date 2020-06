Red Moon Architect: präsentieren brandneues Musikvideo

Die finnischen Doomsters Red Moon Architect sind bekannt für ihren einzigartigen Sound. Mitreißende und hochatmosphärische Melancholic Doom Klanglandschaften verdichten sich mit starken Melodien, dunklen Growls und eindringlichem weiblichen Gesang, der direkt unter die Haut geht.

Emptiness Weighs The Most, das mit Spannung erwartete fünfte Studioalbum der Band, wird am 23. Oktober auf Noble Demon erscheinen und nimmt den Zuhörer mit auf eine intensive und emotionale Reise durch atmosphärische, raue und melancholische Doom Klanglandschaften.

Einen wunderschönen, aber dennoch intensiven und massiven ersten Vorgeschmack auf das Album, gibt es nun in Form des brandneuen Musikvideos zu Rise, welches hier angeschaut werden kann:

„Epische Brutalität, eingehüllt in die trügerische Schönheit der Aufruhr. Rise ist die erste Single des kommenden Albums und das größte Kunstwerk, das je von Red Moon Architect erschaffen wurde!“ kommentiert Saku Moilanen.

Emptiness Weighs The Most erscheint am 23. Oktober auf Noble Demon und kann HIER vorbestellt werden.

Emptiness Weighs The Most Tracklist:

01. Hidden

02. Chained

03. Rise

04. Dethrone The Darkness

05. One Shines Brighter

06. Muse

07. Into The Light

08. Reform

09. My Beloved

Red Moon Architect sind:

Saku Moilanen – Drums, Keyboards

Ville Rutanen – Vocals

Pyry Hanski – Guitars

Taneli Jämsä – Guitars

Anni Viljanen – Vocals

Jukka Jauhiainen – Bass

Info:

https://www.facebook.com/RedMoonArchitect

https://www.instagram.com/redmoonarchitect

https://www.youtube.com/channel/UCmkKd___3BlARiuDucBzx8w