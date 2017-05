Die monströse Black/Doom/Punk-Chimäre MANTAR wird mit den Labelkollegen von KADAVAR auf deren Europa-Sause im Oktober/November 2017 als Main Support touren

MANTAR kommentieren: „Wir freuen uns sehr, dass uns KADAVAR auf ihre Europa-Tour eingeladen haben! Das wird ein richtig fettes Package! Nach einem bereits sehr geschäftigen Jahr und einer tollen kommenden Festival Saison, werden wir endlich wieder in Länder zurückkehren, die wir lieben und an Orte gehen, an denen wir nie zuvor gewesen sind. Wir hoffen, viele neue Gesichter zu sehen und werden tun, was wir am besten können: Nacht für Nacht jede einzelne Stadt zu Staub zu machen! Kommt und dreht durch!“

MANTAR touring im Rahmen ihres aktuellen Albums »Ode To The Flame«, das 2016 über Nuclear Blast erschien.

Mehr zu MANTAR:

‚The Spell‘ lyric video: https://youtu.be/faXx3ac9XPQ

‚Cross The Cross‘ music video: https://youtu.be/B-KjHGpMxag

‚Era Borealis‘ stream video: https://youtu.be/N3UVZfZ51oE

‚Schwanenstein‘ stream video: https://youtu.be/nieACdwWsns

‚Praise The Plague‘ stream video: https://youtu.be/lFF9m1iU5HQ

KADAVAR

MANTAR

DEATH ALLEY

12.10. D Essen – Zeche Carl

13.10. D Hamburg – Markthalle*

14.10. D Leipzig – Conne island

15.10. B Antwerp – Desert Fest

17.10. F Strasbourg – La Laiterie Club

18.10. F Paris – Le Trabendo

19.10. F Rennes – L’Ubu

20.10. F Bordeaux – La Krakatoa

21.10. E Madrid – But

22.10. E Barcelona – Bikini

24.10. F Lyon – Feyzin

25.10. CH Monthey – Pont Rouge

26.10. CH Aarau – Kiff

27.10. D Munich – Backstage

28.10. A Vienna – Flex

29.10. A Graz – PPC

30.10. HR Zagreb – Mocvara

01.11. H Budapest – A38

02.11. PL Warsaw – Progresja

03.11. PL Krakow – Kwadrat

04.11. CZ Prague – Nová Chmelnice

05.11. D Nuremberg – Hirsch

07.11. NL Amsterdam – Paradiso Noord

08.11. D Hanover – Capitol

09.11. DK Copenhagen – Pumpehuset

10.11. S Stockholm – Debaser

11.11. N Oslo – Bla

12.11. S Gothenburg – Pustervik

13.11. NL Deventer – Burgerweeshuis

15.11. D Cologne – Bürgerhaus Stollwerck

16.11. D Wiesbaden – Schlachthof

17.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

18.11. D Berlin – Columbiahalle

* ohne MANTAR

Weitere Shows:

02.06.2017 DE – Gelsenkirchen, Rock Hard Festival

23.06.2017 DE – Aachen, Musikbunker

24.06.2017 DE – Bourlon, Rock In Bourlon

06.07.2017 DE – Ballenstedt, Rock Harz Open Air

08.07.2017 ES – Vivero, Galicia, Resurrection Fest

14.07.2017 DE – Marburg, KFZ

15.07.2017 DE – Weil am Rhein, Baden In Blut

06.08.2017 DE – Köln, Rheinriot

10.08.2017 DE – Schlotheim, Party.San

11.08.2017 DE – Fulda, Kulturzentrum Kreuz

12.08.2017 CZ – Jaromer, Brutal Assault

13.08.2017 UK – Derbyshire, Bloodstock Open Air

18.08.2017 FR – Saint Nolff, Motocultor Festival

19.08.2017 DE – Stemwede, Stemweder Open Air

25.08.2017 DE – Cham, Mosh Club On Holidays III

26.08.2017 AT – Spital am Semmering, Kaltenbach Open Air

Quelle: www.nuclearblast.de

