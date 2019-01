The Raven Age: veröffentlichen neues Video ‚Fleur De Lis‘ – neues Album ‘Conspiracy’ erscheint am 08.03.

Passend zum Jahresbeginn, haben die britischen Metaller The Raven Age ein neues, cinematografisches Lyricvideo ihrer aktuellen Single Fleur De Lis veröffentlicht, das mit großartigen Animationen das Leben der französischen Heldin Jeanne D’Arc erzählt. Der Track und die Visuals spiegeln die historischen Mythen und Legenden wider, die das neue Album thematisiert und die die Lyrics von The Raven Age maßgeblich beeinflussen.

Der Song ist eine Konstruktion aus monströsen Riffs, melodischen Parts und kraftvollen Hooks und ist nach Surrogate und Betrayal Of The Mind die dritte Vorabsingle des neuen Albums, das am 8. März über das bandgeigene Label Corvid Records erscheint.

Nachdem die Band den größten Teil des vergangenen Jahres auf Tour verbracht und Bands wie Tremonti, Killswitch Engage, Shinedown supportet haben, gehen The Raven Age im Frühjahr auf ausgedehnte Europatour. Hier die deutschen Dates in der Übersicht:

03.04. München, Backstage Halle

04.04. Aschaffenburg, Colossaal

06.04. Köln, Luxor

07.04. Berlin, Cassiopeia

Tickets: https://myticket.de

