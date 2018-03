The Temperance Movement: Neues Video, Tour im März

Seht euch das neue Video zu Caught In The Middle an:

Tourdates:

18.03. München – Backstage Werk

24.03. Berlin – Lido

25.03. Hamburg – Knust

27.03. Köln – Bürgerhaus Stollwerk

Tickets u.a. hier

Das sagen andere Magazine über A Deeper Cut:

ROCK HARD: „Jenseits aller Retro-Rock-Klischees knüpfen die Briten qualitativ nahtlos an ihre phänomenalen ersten beiden Alben an und klingen phasenweise wie völlig unnölige Stones oder Faces mit The-Band-Urwüchsigkeit und dezenter Thunder-Schlagseite.“ 8,5/10 Soundcheck #3

ROCKS: „Mit ihrem dritten Album „A Deeper Cut“ ist ihnen ein famoser Neustart gelungen.“ 8,5/10

GUITAR: „Ein spannendes Album ohne Füller von einer Band, die keine Anstalten macht, ihr eigenes hohes Level allzu bald zu unterschreiten.“ 5/5 Album des Monats

RHEINISCHE POST: „Gutes Songwriting zahlt sich aus: 2018 könnte DASs Jahr für das

Quartett aus Glasgow werden.“

GITARRE & BASS: „Rock-Fans dieser Welt: Genießt „A Deeper Cut“, denn scheiben wie diese findet man nicht allzu häufig“

