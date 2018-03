Zum VÖ der beiden Green Zone Music Releases von Godslave (Reborn Again) und Eradicator (Into Oblivion) finden Parties in Berlin, Oberhausen, Wuppertal und Frankfurt a.M. statt!

Dort gibt es eine Listening-Session, sowie Verlosungen von CDs, Merchandise und feinen Goodies!!

Weitere wichtige Termine im Überblick:

09.03. – Release der Alben von GODSLAVE und ERADICATOR und Tourbeginn in Siegen

09.03./10.03. CD – Release Parties in Wuppertal („Underground“ – 9.3.), Fankfurt a.M. („Speak Easy“ – 9.3.), Oberhausen („Helvete“ – 9.3.) und Berlin („Halford“ – 10.3.), (Flyer anbei)

13.03 ab 20:00 Uhr. – GODSLAVE Facebook Live Streaming der Probe mit vielen neuen Songs hier: www.facebook.com/godslaveband

18.03 um 18:30 Uhr. – GODSLAVE Video „Medley“ auf folgendem Channel: https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=28I-TAMG9-s

TOURDATES Godslave:

09.03.2018 (DE) Siegen, Vortex

24.03.2018 (DE) Saarbrücken, kl. Klub

06.04.2018 (DE) Oberursel, Taunus Metal Festival*

07.04.2018 (DE) Moormerland, JUKUZ

14.04.2018 (DE) Oldenburg, MTS Music

27.04.2018 (DE) Mainz, ATG

03.11.2018 (DE) Tübingen, Epplehaus

*ohne Eradicator

TOURDATES Eradicator:

09.03.2018 (DEU) Siegen, Vortex

17.03.2018 (GBR) Glasgow, 5 Nations Festival*

24.03.2018 (DEU) Saarbrücken, kl. Klub

07.04.2018 (DEU) Moormerland, JUKUZ

14.04.2018 (DEU) Oldenburg, MTS Music

21.04.2018 (DEU) Gelsenkirchen, tba*

27.04.2018 (DEU) Mainz, ATG

03.11.2018 (DEU) Tübingen, Epplehaus

*ohne Godslave

