Threshold: veröffentlichen remixed Versionen von Klassikern auf CD und Vinyl in limitierter Auflage

Threshold freuen sich, die Veröffentlichung von neu abgemischten Ausgaben ihrer ersten vier bahnbrechenden Alben bekannt zu geben: Clone, Extinct Instinct, Wounded Land und Psychedelicatessen. Die Alben wurden von Gitarrist Karl Groom und Keyboarder Richard West akribisch überarbeitet, um diese frühen Klassiker mit verbesserter klanglicher Klarheit in die moderne Ära zu bringen, wobei ihre ursprüngliche Kraft und Komplexität erhalten blieb. Diese neu abgemischten Versionen sind auf CD und in limitierter Auflage auf Vinyl erhältlich, mit exklusiven transparenten Farbvarianten für jedes Album.

Sichert euch euer Exemplar hier: https://nblast.de/ThresholdRemixes

Limited-Edition Vinyl Releases:

Clone: Clear Orange 2LP

Extinct Instinct: Clear Yellow

Wounded Land: Transparent Green

Psychedelicatessen: Transparent Violet

Um die Wiederveröffentlichung von Clone zu feiern, hat die Band auch ein brandneues Lyric-Video für den Track Freaks veröffentlicht, das den neu abgemischten Ton des Albums enthält.

Seht euch das Lyric-Video zu Freaks hier an:

Der Song nimmt einen besonderen Platz in der Geschichte von Threshold ein, da er einer der ersten Tracks ist, die für Clone geschrieben wurden, und er markiert einen entscheidenden Moment, als Mac (Andrew „Mac“ McDermott) der Band beitrat.

Karl Groom über Freaks: „Freaks was one of the first songs written for Clone and was a starting point for Mac joining Threshold. We’re looking forward to playing this on our upcoming tour.“

Richard West fügte hinzu: „It’s amazing to be releasing Freaks as a single again over a quarter of a century after it first came out. It was the first song we released after Mac joined the band, and our 2024 remix makes it sound brand new all over again.“

Über die Remixe:

Jedes Album wurde von den Original-Multitrack-Aufnahmen neu abgemischt, um diesen kultigen Platten aus Thresholds prägenden Jahren neues Leben einzuhauchen. Karl Groom sprach über den Remix-Prozess: „There were obvious shortcomings in the sound of early albums with budget being limited at the time. We’ve brought the sonic quality up to modern standards while retaining the original performances. It’s great to look back at our formative years and the way you take chances in composition that experience would probably make you look at differently.“

Richard West fügte hinzu: „Nuclear Blast approached us about reissuing our back catalogue, and that gave us the perfect opportunity to go back to the original tapes and improve the quality of the mixes. It’s been really nostalgic going back and restoring them to how they were always supposed to sound.“

Diese neu abgemischten Alben stellen ein neues Kapitel für alte und neue Fans dar, indem sie die rohe Kreativität von Thresholds früher Arbeit mit einer raffinierten, modernen Produktion kombinieren.

Karl Groom reflektiert über die Entwicklung von Thresholds Sound: „Anything released before Dead Reckoning feels like a different era completely. That is partly because Mac is unfortunately no longer with us, but also because founding members like Jon Jeary and Nick Midson had moved on, and the sound changed accordingly.“

Threshold online:

https://www.facebook.com/threshold

https://www.instagram.com/thresholdofficial