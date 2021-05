Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Gloryhammer, Powergod, Fates Warning, King Diamond u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Astral Silence – Galactika

Artist: Astral Silence

Herkunft: Schweiz

Song: Galactika

Album: Open Cold Dark Matter

Genre: Black Metal, Ambient Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AstralSilencespaceblackmetal/posts/333256303515930

Abruptum – Bellum

Artist: Abruptum

Herkunft: Schweden

Song: Bellum

Album: Potestates Apocalypsis

Genre: Black Metal, Death Metal, Death Industrial

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/abruptum-118666501509861/

Gloryhammer – The Epic Rage Of Furious Thunder

Artist: Gloryhammer

Herkunft: International

Song: The Epic Rage Of Furious Thunder

Album: Tales From The Kingdom Of Fife

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:28 Minuten

Link: https://gloryhammer.com

Weakling – Cut Their Grain And Place Fire Therein

Artist: Weakling

Herkunft: USA

Song: Cut Their Grain And Place Fire Therein

Album: Dead As Dreams

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:28 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Weakling/100063074596959/

Powergod – Evilution Part 1

Artist: Powergod

Herkunft: Deutschland

Song: Evilution Part 1

Album: Evilution Part 1

Genre: Power Metal, Speed Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 10:28 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Powergod/853

Dornenreich – Durch Den Traum II

Artist: Dornenreich

Herkunft: Österreich

Song: Durch Den Traum II

Album: Durch Den Traum

Genre: Melodic Black Metal, Symphonic Black Metal, Neofolk, Dark Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 10:28 Minuten

Link: https://flammentriebe.com

Axel Rudi Pell – Land Of The Giants

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: Land Of The Giants

Album: Nasty Reputation

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 10:29 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Magic Kingdom – Dragonson

Artist: Magic Kingdom

Herkunft: Belgien

Song: Dragonson

Album: The Arrival

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 10:30 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MAGICKINGDOMofficial/

Aftermath – Daemynspeke

Artist: Aftermath

Herkunft: USA

Song: Daemynspeke

Album: Don’t Cheer Me Up

Genre: Power Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 10:30 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Aftermath/1857

Fates Warning – The Ghosts Of Home

Artist: Fates Warning

Herkunft: USA

Song: The Ghosts Of Home

Album: Theories Of Flight

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 10:31 Minuten

Link: https://www.facebook.com/FatesWarning/

Schammasch – Contradiction

Artist: Schammasch

Herkunft: Schweiz

Song: Contradiction

Album: Contradiction

Genre: Black Metal, Death Metal, Avantgarde Black Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:31 Minuten

Link: https://schammasch.com

Rauhnacht – Ein Raunen Aus Vergess’ner Zeit

Artist: Rauhnacht

Herkunft: Österreich

Song: Ein Raunen Aus Vergess’ner Zeit

Album: Unterm Gipfelthron

Genre: Black Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 10:31 Minuten

Link: http://www.rauhnacht.at

King Diamond – Aftermath

Artist: King Diamond

Herkunft: Dänemark

Song: Aftermath

Album: Voodoo

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: https://www.kingdiamondcoven.com

Lostprophets – Sway

Artist: Lostprophets

Herkunft: Wales

Song: Sway

Album: Start Something

Genre: Alternative Rock, Post Hardcore, Nu Metal, Pop Punk

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Lostprophets2.0/

Rhapsody Of Fire – The Wizard’s Last Rhymes

Artist: Rhapsody Of Fire

Herkunft: Italien

Song: The Wizard’s Last Rhymes

Album: From Chaos To Eternity

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: https://www.rhapsodyoffire.com

Uriah Heep – July Morning

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: July Morning

Album: Look At Yourself

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/index.php

Primordial – Last Call

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: Last Call

Album: Exile Amongst The Ruins

Genre: Celtic Folk Metal, Black Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: https://www.facebook.com/primordialofficial

Therion – Land Of Canaan

Artist: Therion

Herkunft: Schweden

Song: Land Of Canaan

Album: Sitra Ahra

Genre: Death Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: https://www.facebook.com/therion/

Led Zeppelin – Carouselambra

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: Carouselambra

Album: In Through The Out Door

Genre: Rock, Hard Rock, Blues Rock

Veröffentlichung: 1979

Spielzeit: 10:32 Minuten

Link: https://ledzeppelin.de

Death Angel – The Ultra-Violence

Artist: Death Angel

Herkunft: USA

Song: The Ultra-Violence

Album: The Ultra-Violence

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1987

Spielzeit: 10:33 Minuten

Link: https://www.deathangel.us

