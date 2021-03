Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Obscure Infinity, Yes, Madder Mortem, Lords Of Black u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, deshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 39. Folgen abgearbeitet. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt. bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Zatokrev – Brick In The Sky

Artist: Zatokrev

Herkunft: Schweiz

Song: Brick In The Sky

Album: Silk Spiders Unterwater …

Genre: Doom Metal, Death Metal, Sludge Metal, Post Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:02 Minuten

Link: http://www.zatokrev.com

Obscure Infinity – Swallowed By Time And Darkness

Artist: Obscure Infinity

Herkunft: Deutschland

Song: Swallowed By Time And Darkness

Album: Into The Vortex Of Obscurity

Genre: Death Metal, Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 9:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/obscureinfinitygermany/

Iced Earth – When The Night Falls

Artist: Iced Earth

Herkunft: USA

Song: When The Night Falls

Album: Iced Earth

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 9:02 Minuten

Link: http://icedearth.com

Machine Head – Halo

Artist: Machine Head

Herkunft: USA

Song: Halo

Album: The Blackening

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:03 Minuten

Link: https://www.machinehead1.com

Yes – To Be Over

Artist: Yes

Herkunft: England

Song: To Be Over

Album: Relayer

Genre: Progressive Rock, Artrock

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 9:03 Minuten

Link: http://yesworld.com

RAM – Suomassalmi (The Few Of Iron)

Artist: RAM

Herkunft: Schweden

Song: Suomassalmi (The Few Of Iron)

Album: Lightbringer

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 9:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RAMheavymetal/

Madder Mortem – Waiting To Fall

Artist: Madder Mortem

Herkunft: Norwegen

Song: Waiting To Fall

Album: Marrow

Genre: Atmospheric Doom Metal, Progressive Metal, Dark Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:03 Minuten

Link: https://www.maddermortem.com

Grand Magus – I Am The North

Artist: Grand Magus

Herkunft: Schweden

Song: I Am The North

Album: Iron Will

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 9:03 Minuten

Link: https://www.grandmagus.com

Iron Maiden – The Talisman

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Talisman

Album: The Final Frontier

Genre: NWOBHM, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 9:03 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Lords Of Black – Ghost Of You

Artist: Lords Of Black

Herkunft: Spanien

Song: Ghost Of You

Album: II

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 9:04 Minuten

Link: https://www.lordsofblack.com

Pearl Jam – Release

Artist: Pearl Jam

Herkunft: USA

Song: Release

Album: Ten

Genre: Rock, Alternative Rock, Grunge, Hard Rock

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 9:04 Minuten

Link: https://pearljam.com/band

Fear Factory – Human Augmentation

Artist: Fear Factory

Herkunft: USA

Song: Human Augmentation

Album: The Industrialist

Genre: Groove Metal, Neo Thrash, Industrial Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:04 Minuten

Link: https://www.facebook.com/fearfactory

The Gathering – I Can See Four Miles

Artist: The Gathering

Herkunft: Niederlande

Song: I Can See Four Miles

Album: Disclosure

Genre: Progressive Rock, Atmospheric Rock

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:04 Minuten

Link: https://gathering.nl

Sólstafir – Ei Vid Munum Idrast

Artist: Sólstafir

Herkunft: Island

Song: Ei Við Munum Iðrast

Album: Í Blóði Og Anda

Genre: Viking Metal, Black Metal, Post Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 9:04 Minuten

Link: https://solstafir.is

Exciter – Blackwitch

Artist: Exciter

Herkunft: Kanada

Song: Blackwitch

Album: New Testament

Genre: Speed Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/excitercanada

Down – Misfortune Teller

Artist: Down

Herkunft: USA

Song: Misfortune Teller

Album: Down IV – Part 1 (EP)

Genre: Southern Metal, Sludge Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:05 Minuten

Link: http://www.down-nola.com

Midnattsol – Herr Mannelig

Artist: Midnattsol

Herkunft: Norwegen / Deutschland

Song: Herr Mannelig

Album: The Aftermath

Genre: Folk Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Midnattsol.Official

Cult Of Luna – The Sacrifice

Artist: Cult Of Luna

Herkunft: Schweden

Song: The Sacrifice

Album: Cult Of Luna

Genre: Post Metal, Atmospheric Sludge Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 9:05 Minuten

Link: https://www.cultofluna.com

Enchant – The Great Divide

Artist: Enchant

Herkunft: USA

Song: The Great Divide

Album: The Great Divide

Genre: Progressive Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/enchantband/

The Smashing Pumpkins – Oceania

Artist: The Smashing Pumpkins

Herkunft: USA

Song: Oceania

Album: Oceania

Genre: Rock, Alternative Rock, Psychedelic Rock, Progressive Rock, Artrock, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 9:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/smashingpumpkins/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.