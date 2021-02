Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Sons Of Apollo, Orden Ogan, Neurosis, Cradle Of Filth u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Sons Of Apollo – King Of Delusion

Artist: Sons Of Apollo

Herkunft: USA

Song: King Of Delusion

Album: MMXX

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SonsOfApollo1/

The Cooper Temple Clause – Murder Song

Artist: The Cooper Temple Clause

Herkunft: England

Song: Murder Song

Album: See This Through And Leave

Genre: Indie Rock, Alternative Rock, Elektro Rock

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/TheCooperTempleClause

Martyr – Unknown Forces

Artist: Martyr

Herkunft: Niederlande

Song: Unknown Forces

Album: Darkness At Time’s Edge

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.martyronline.nl

Orden Ogan – Finis Coronat Opus

Artist: Orden Ogan

Herkunft: Deutschland

Song: Finis Coronat Opus

Album: Gunmen

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.ordenogan.de

Machine Head – Heavy Lies The Crown

Artist: Machine Head

Herkunft: USA

Song: Heavy Lies The Crown

Album: Catharsis

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Nu Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.machinehead1.com

Metallica – All Within My Hands

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: All Within My Hands

Album: St. Anger

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Crystal Eyes – Oblivion In The Visionary World

Artist: Crystal Eyes

Herkunft: Schweden

Song: Oblivion In The Visionary World

Album: Vengeance Descending

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/crystaleyessweden/

Neurosis – The Tide

Artist: Neurosis

Herkunft: USA

Song: The Tide

Album: A Sun That Never Sets

Genre: Hardcore Punk, Post Metal, Thrash Metal, Crustcore

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.neurosis.com

Cradle Of Filth – Death And The Maiden

Artist: Cradle Of Filth

Herkunft: England

Song: Death And The Maiden

Album: Cryptoriana-The Seductiveness Of Decay

Genre: Symphonic Black Metal, Extreme Gothic Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:48 Minuten

Link: https://www.cradleoffilth.com

Suicidal Angels – White Wizard

Artist: Suicidal Angels

Herkunft: Griechenland

Song: White Wizard

Album: Divide And Conquer

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.suicidalangels.net

Rauhnåcht – Das Letzte Licht

Artist: Rauhnåcht

Herkunft: Österreich

Song: Das Letzte Licht

Album: Vorweltschweigen

Genre: Pagan Black Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/alpineblackmetal/

Quiet Riot – Evil Woman

Artist: Quiet Riot

Herkunft: USA

Song: Evil Woman (Spooky Tooth Cover)

Album: Rehab

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/quietriot

Necronomicon – Out Of Hell

Artist: Necronomicon

Herkunft: Deutschland

Song: Out Of Hell

Album: Pathfinder … Between Heaven And Hell

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/necronomiconofficial/

Gift Of Gods – Enlightning Strikes

Artist: Gift Of Gods

Herkunft: Norwegen

Song: Enlightning Strikes

Album: Receive (EP)

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Gift_of_Gods/3540372067

Witherfall – Nobody Sleeps Here …

Artist: Witherfall

Herkunft: USA

Song: Nobody Sleeps Here …

Album: Nocturnes And Requiems

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/witherfall/

God Eat God – Mantra

Artist: God Eat God

Herkunft: International

Song: Mantra

Album: Abandonment

Genre: Funeral Doom Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/GodEatGodBand/

Pallbearer – The Legend

Artist: Pallbearer

Herkunft: USA

Song: The Legend

Album: Sorrow And Extinction

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.pallbearerdoom.com

Enslaved – Building With Fire

Artist: Enslaved

Herkunft: Norwegen

Song: Building With Fire

Album: In Times

Genre: Viking Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: http://enslaved.no

Hollenthon – Eclipse-Vita Nova

Artist: Hollenthon

Herkunft: Österreich

Song: Eclipse-Vita Nova

Album: Domus Mundi

Genre: Dark Metal, Symphonic Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:49 Minuten

Link: https://www.facebook.com/hollenthon.official/

Lunatica – EmOcean

Artist: Lunatica

Herkunft: Schweiz

Song: EmOcean

Album: The Edge Of Infinity

Genre: Melodic Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:50 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Lunatica-135800926461217/

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.