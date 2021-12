Time For Metal: Die Top 5-Alben des Jahres 2021 – Das hört die Redaktion Teil 11

Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Jahr im Time For Metal-Team gefragt, was denn für jeden die musikalischen Highlights waren. Dafür haben unsere Teammitglieder ihre ganz persönlichen Lieblingsalben herausgesucht. Die jeweilige Nr. 1 landet anschließend in unserem Social-Media-Battle und ihr könnt das TFM-Album des Jahres voten. Viel Spaß mit unseren Top five des Jahres!

Wie verlief dein „Musikjahr“ 2021?

Mein Musikjahr 2021 war eine Mischung aus emotional, entspannt und bisschen auf die Zwölf!

Azure – Of Brine And Angel’s Beaks

Seit dem Euroblast 2019 bin ich einfach verliebt in diese Band. Technisch von allen Beteiligten super anspruchsvoll und gleichzeitig absolut catchy. Fairytale Prog ist definitiv die richtige Beschreibung und lässt mich jedes Mal mit Flügeln durch die Wohnung tanzen. Das zweite Album der Briten hat mich noch mehr überzeugt und sie schreiben schon wieder neue Musik!

Ohne Review

Sleep Token – This Place Will Become Your Tomb

Ich hatte die Top 5 ja beim Review schon angedroht und so ist es geschehen. Sleep Token haben einfach alles, was ich 2021 in einem Album hören möchte. Harte Parts, ruhige Parts, Platz für Emotion, Fragen, Antworten, ein Konzept, und einfach genreübergreifende Musik, die macht, was sie will und trotzdem technisch auf einem krassen Niveau.

Zum Review

Humanity’s Last Breath – Välde

Also man muss dazu sagen, dass ich einfach schon ein sehr großer Fan von Buster Odeholm bin und nicht mal, weil er einfach wunderschön ist. Alles, was der Mensch anfasst, klingt einfach wie Gold und so hat er es gleich zweimal in meine Top 5 geschafft. Auch auf Välde ist der Sound bombastisch, brachial und fegt einfach alles konzentriert weg.

Ohne Review

Vola – Witness

Nachdem ich die letzte Platte Applause Of A Distant Crowd schon absolut gefeiert habe, hat mich Wittness dieses Jahr auch total abgeholt. Die Vocals von Asger holen mich auch total ab. Man entdeckt immer wieder kleine Details und kann aber auch einfach mal entspannen.

Zum Review

Vildhjarta – Måsstaden Under Vatten

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war auf jeden Fall einfach die Platte, die irgendwie totale Gegensätze in mir auslöst. Ich bin verwirrt, fokussiert, ängstlich und motiviert, entspannt, angespannt – alles mal irgendwann. Absolute Empfehlung für alle, die mal 80 Minuten einfach in eine andere Welt wollen. Bleibt nichts zu sagen außer: Thall!

Zum Review