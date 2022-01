Time For Metal Silvesterverlosung 2021: mit Napalm Records und ihren Bands Feuerschwanz und Warkings

Time For Metal und Napalm Records haben die traditionelle Time For Metal Silvesterverlosung 2021 gemeinsam gestaltet. Das Label mit Sitz in Eisenerz in Österreich und den Niederlassungen in Berlin und Austin wurde 1992 von Markus Riedler gegründet. In der Label-Familie befinden sich diverse spannende Metalacts und gleich von zweien ihrer Bands konntet ihr ein cooles Paket absahnen.

Time For Metal und Napalm Records gratulieren Corinna aus Lindau zu folgenden Artikeln:

Feuerschwanz – Memento Mori (Album)

Warkings – Revolution (Album)

Das Review zum neuen Feuerschwanz Album Memento Mori findet ihr direkt HIER! Das Interview mit Warkings zum aktuellen Album Revolution findet ihr ebenfalls HIER!