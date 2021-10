Warkings – Interview Deutsch

Artist: Warkings

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Label: Napalm Records

Link: http://www.warkings.rock

Bandmitglieder:

Gesang – The Tribune

Gitarre – The Crusader

Bassgitarre – The Viking

Schlagzeug – The Spartan

Die Erfahrung vieler Schlachten hat den römischen Tribun, den edlen Kreuzritter, den wilden Wikinger und den kriegerischen Spartiat in unserem Zeitalter zusammengebracht, um Heavy Metal Schlachten auszutragen. Kaum hatten sie sich den Sterblichen offenbart, begannen die Warkings, zur Feier ihrer Wiedergeburt, Feldzüge zur Eroberung der Bühnen dieses Zeitalters. Dabei gab es einige offene Rechnungen zu begleichen. Jetzt soll die Rache aber nicht weiter ihren Blick trüben und die dritte, groß angelegte Kampagne gestartet werden. Revolution.

Uns wurde die Ehre zuteil, eine Audienz bei den Kriegskönigen zu erhalten. Der Viking nimmt sich eine kurze Auszeit von den strategischen Erwägungen um die kommenden Schlachten, um uns Sterblichen die aktuelle Kampagne Revolution etwas näherzubringen.

Time For Metal / Lars T.

Die Revolution scheint eine Vorbereitung für den Ansturm auf den Power Metal Olymp zu sein. Mit dem dritten Köcher voller Schlachtfeld-Hymnen habt ihr für kommende Feldzüge jedenfalls durchschlagende Feuerkraft. Noch sind wir Menschen mit der Pandemie beschäftigt und können nur kleine Schlachten schlagen. Was sind eure Pläne für die Revolution und darüber hinaus?

Warkings / The Viking

Wir sind dabei, uns aus den Hallen von Walhalla zu erheben (oder Elysium oder Olymp… oder dieses langweilige Ding, von dem der Crusader immer redet, es heißt Paradies). Wir werden unsere Armeen in die Schlacht führen und den Thron des Metals überall auf der Welt erobern. In normalen Worten… wir werden uns den Arsch aufreißen, sobald wir Loki in die Finger bekommen haben und er seinen blöden Virus aus der Welt der Lebenden auslöschen wird.

Time For Metal / Lars T.

Verstecken müsst ihr euch musikalisch wahrlich nicht und dennoch haltet ihr an traditionellen Gewändern (und Masken) fest. Wer und was steckt dahinter?

Warkings / The Viking

Wir tragen, was wir tragen … also reite ich in Leder und Fell in die Schlacht. Warum sollten wir andere Kleidung wählen als die, die wir gewohnt sind, zu tragen? Ich habe gehört, dass einige Leute bei unserer Plattenfirma uns gesagt haben, wir sollten Bühnenoutfits tragen und nicht unsere normalen Klamotten, aber wen interessiert das schon? Aber ich weiß wirklich nicht, von welchen Masken ihr redet. Wir sind tot… wir brauchen dieses Zeug nicht, das alle Menschen wegen dieses Virus tragen müssen.

Time For Metal / René W.

Wie muss man Reborn und Revenge bewerten? Sind es bereits die Vorboten für die eigentliche Revolution? Wie habt ihr euch im Vergleich zu den beiden Debütalben weiterentwickelt und welche Erfahrungen haben euch für den dritten Streich maßgeblich in die Karten gespielt?

Warkings / The Viking

Vielleicht ist Revolution der letzte Teil einer Trilogie … wir wurden also wiedergeboren und haben dann gegen all die Horden aus der Unterwelt gekämpft, die uns zurückhaben wollten. Und jetzt ist es an der Zeit für eine Revolution in dieser Welt. Bringt den Metal in die Stadien… hmm… ich glaube, das hat schon mal eine andere Band gesagt. Wir haben gleich nach der Veröffentlichung von Revolution angefangen, neue Songs zu schreiben, weil es nichts anderes zu tun gab. Und bevor wir den Drang hatten, uns gegenseitig zu bekämpfen, wollten wir kreativ sein. So hatten wir viel Zeit, uns auf die kleinen Dinge zu konzentrieren, wir haben viele Details hinzugefügt und an unserem Sound gearbeitet. Wir wollten die Gitarren so schwer wie möglich, den Bass aggressiver und konnten auch Nicht-Metal-Instrumente wie die Bozouki verwenden.

Time For Metal / René W.

Eure Artworks der Veröffentlichungen haben stets den gleichen Charakter und ihr verfallt tief in die Warkings Rolle und steigt jetzt vom Schlachtfeld ins karge Gebirge. Wurde die letzte Schlacht in etwa geschlagen oder welchen Eindruck wollt ihr mit dem Cover vermitteln?

Warkings / The Viking

Dieser Krieger repräsentiert alle vier Könige…er trägt eine römische Rüstung mit einem spartanischen Helm, hält einen Kreuzritter-Schild und schwingt meine eigene Axt. Er steht auf der Spitze eines Berges und blickt auf seine Armee von Sterblichen… bereit, die Revolution zu beginnen. Das ist das Thema des Covers. Und wenn du in einer Schlacht gekämpft hast … jede ist hart … ich hatte nie eine leichte Schlacht, hahaha …

Time For Metal / René W.

Kommen wir noch mal auf die zehn neuen Songs zurück. Erzählt bitte ein wenig mehr darüber. Welche Themen habt ihr aufgegriffen, was soll auf den Hörer übertragen werden?

Warkings / The Viking

Das Thema der Revolution ist in den meisten Liedern präsent. Es geht um Menschen, die sich für ihre Überzeugungen eingesetzt haben… oder für das, was sie in diesem Moment für richtig hielten. Eine Revolution beginnt oft mit guten Absichten. Und wenn die Gewalt und das Blutvergießen beginnen, geht das verloren … und am Ende weiß man vielleicht nicht mehr, warum man das alles angefangen hat. In Spartacus geht es um den berühmten Anführer der Rebellion der Gladiatoren und Sklaven im alten Rom. Fight ist unsere eigene Hommage an diese schöne alte Melodie, die auf vielen Schlachtfeldern gesungen wurde. Ave Roma ist ein Lied über Julius Cäsar, als er den Rubikon überschritt und einen Bürgerkrieg begann.

Time For Metal / Lars T.

Nach der Veröffentlichung eures vorherigen Albums Revenge gab es nicht viele Möglichkeiten für direktes Feedback eurer Fans. In welcher Weise wirkte sich das auf die Entstehung von Revolution aus?

Warkings / The Viking

Es war seltsam… nach Reborn gingen wir auf Tour, spielten eine Menge Shows und Festivals. Und dann kann man diese Energie und Erfahrung nehmen, um ein neues Album zu machen. Das war bei Revolution nicht der Fall. Aber wir waren nach Revenge so aufgeregt und bereit, auf Tour zu gehen, dass wir diese Energie und diesen Enthusiasmus im Studio genutzt haben. Vielleicht haben wir uns ein bisschen mehr gestritten als vorher… aber am Ende war es hilfreich, dieses Album zu machen.

Time For Metal / René W.

Neben den positiven Worten aus der Fachpresse schoss die Revolution auf Platz der 13 der deutschen Albumcharts und in eurer Heimat ging es ebenfalls in die Top 50. Wie beflügelt euch ein solch gutes Ergebnis, das durch eure Fans erwirkt wurde?

Warkings / The Viking

Das ist wirklich etwas ganz Besonderes für uns. Wir fühlen uns geehrt, dass so viele Menschen unterstützen, was wir tun … besonders in diesen seltsamen und harten Zeiten. Wir sind sehr dankbar für die Liebe unserer Warriors und Shield Maidens. Wir können es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen, um sie alle zu treffen und gemeinsam unsere Battlehymnen zu singen.

Time For Metal / Lars T.

Zu We Are The Fire und Fight habt ihr Musikvideos produziert. Sicherlich eine willkommene Abwechslung, insbesondere in Zeiten wie diesen. Aber plaudert doch mal ein bisschen aus den Nähkästchen, was da so schieflaufen kann (Stichwort: Outtakes).

Warkings / The Viking

Nachdem wir auf dem ersten Album einen Song über den Gott des Feuers geschrieben hatten, fing Hephaistos an, uns so zu nerven, dass er in einem unserer Videos mitspielen wollte. Also haben wir ihn für We Are The Fire eingeladen. Wir dachten, das wäre toll…wir sind das Feuer…der Gott des Feuers. Aber er hat es zu ernst genommen und eine MENGE FEUER mitgebracht. Und weil Videos in der menschlichen Welt gedreht werden müssen… gibt es all diese seltsamen Regeln… also hat Hephaistos es geschafft, den stillen Feueralarm auszulösen (komisch, dass ein Alarm still ist) und plötzlich hatten wir eine Menge Feuerwehrleute in der Halle. Aber da sie noch nie zuvor untote Könige und einen antiken Gott gesehen hatten… tranken wir zusammen etwas Met, und dann gingen sie.

Time For Metal / René W.

Die Frage aller Fragen: Ihr steht sicherlich auch in den Startlöchern und wollt endlich wieder vernünftig auf der Bühne stehen, um das Material mit den Fans zu zelebrieren. Wie sieht die Konzertsituation in Österreich aus und wie ist eure aktuelle Tourplanung für den Herbst und Winter?

Warkings / The Viking

Es ist schwer, etwas vorherzusagen, weil die Regeln in jedem Land anders sind… aber wenn alles wie geplant läuft, sind wir im Januar 2022 mit der deutschen Band Feuerschwanz auf Tour. Die Termine findet ihr auf unserer Homepage. Und dann gibt es noch einige Festivals im Sommer…und im November 2022 touren wir mit unseren Wolfsbrüdern von Powerwolf. Das ist unser Plan für 2022…betet zu den Göttern, dass dies möglich sein wird.

Time For Metal / Lars T.

Letzte Worte habt ihr vermutlich schon vielen Widersachern mit auf ihren Weg in die Hölle gegeben, aber vielleicht gibt es auch noch etwas, das ihr euren Warriors und Shield Maidens heute mit auf den Weg geben wollt?

Warkings / The Viking

Wir sind geehrt und gesegnet. Ein König ist nichts ohne seine Armee … ohne seine Warriors und Shield Maidens. Und wir haben wahrlich die Besten, die man sich vorstellen kann. Es ist also an der Zeit, die Schlacht auf die Bühnen der Welt zu tragen und mit euch allen unsere Hymnen zu singen. Und zu trinken und zu kämpfen und eine gute Zeit zu haben.

Time For Metal / Lars T. und René W.

In Ehrfurcht verneigen wir uns vor den Warkings und möchten unsere aufrichtige Dankbarkeit für dieses Gespräch zum Ausdruck bringen. Wir sehen uns sicher bald wieder, Seite an Seite, auf einem der zahlreichen Heavy Metal Schlachtfeldern dieser Epoche.

Warkings / The Viking

Wir können es kaum erwarten!!!

