Vor wenigen Wochen kündigten die deutschen Progressive Metal Urgesteine TOMORROW’S EVE mit dem fünften Studioalbum „Mirror Of Creation III – Project Ikaros“ ihr Comeback an. Einem Konzeptalbum, das majestätischer, abwechslungsreicher und bombastischer nicht sein könnte. Die Dramen der vergangenen und vielleicht noch kommenden Menschheitsgeschichte werden so emotional und herausfordernd präsentiert, dass Gänsehaut garantiert ist, wenn die Band in die nächste distinktive Dimension ihres Schaffens vordringt. TOMORROW’S EVE sind mehr als die Summe ihrer Einzelteile bestehend aus Sänger Martin LeMar (Mekong Delta, Lalu, Nachtgeschrei), den beiden TOMORROW’S EVE Gründungsmitgliedern Gitarrist Rainer Grund und Keyboarder Oliver Schwickert sowie Bass-Legende Mike LePond (Symphony X, Ross The Boss) als auch Schlagzeuger John Macaluso (Yngwie Malmsteen, Labyrinth, Ark, TNT). Musikalisch fusionieren sie dabei als eine treibende Rhythmusfraktion mit feinfühligen Pianopassagen, akustischen Gitarren und weitläufigen Klanglandschaften in Verbindung mit dem lyrischen Gedankengerüst der Werke Edgar Allen Poes.

Heute veröffentlichen TOMORROW’S EVE als erste Videoauskopplung das grandiose Lyric-Video zu „Bread And Circuses“, das auf höchstem Niveau von Very Metal Art Designer Andy Pilkington (u.a. Threshold, Orden Ogan, Armored Dawn) produziert wurde. Mit Hilfe seiner stakkatoartigen Bildsprache, die einem schier den Atem raubt, legen die Prog Altmeister mit diesem Lyric-Video den Finger in die Wunden der gegenwärtigen Gesellschaft (Trump, Malala, Verarmung) und untermalen so die dichte Atmosphäre, die zur Gesamtwirkung dieses außergewöhnlichen Progressive Metal Albums beiträgt. TOMORROW’S EVE sind mit voller Wucht zurück im aktuellen Tagesgeschehen. „Bread And Circuses“ ist der erste beeindruckende Vorbote:

