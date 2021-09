Tool: kündigen Tournee für 2022 an

„Lasst uns das beenden, was wir begonnen haben. Sollen wir?“ – Maynard James Keenan

Tool kehren für ihre erste Tournee seit dem 2019 veröffentlichten Album Fear Inoculum nach Europa zurück. Tourstart ist am 23. April in Kopenhagen, es folgen u. a. Konzerte in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln.

„Es ist mir eine große Freude, unsere Live-Rückkehr anzukündigen“, so Danny Carey. „Die letzten 18 Monate waren, gelinde gesagt, anstrengend, aber aus großen Herausforderungen kann man viel lernen und Großartiges für sich mitnehmen. Wir freuen uns wirklich darauf, dies mit euch zu teilen.“

Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 1. Oktober, 10 Uhr. Tool Army-Mitglieder können Tickets bereits ab 10 Uhr am 28. September erwerben. Fear Inoculum erschien im August 2019 nach jahrelangem Warten. Das Album landete in zahlreichen Ländern an der Spitze der Verkaufscharts und brach alle Verkaufs- und Radiorekorde, während es gleichzeitig von der Kritik gelobt wurde. NME verlieh Fear Inoculum ganze fünf Sterne und schrieb, es sei „… so viel mehr als nur ein Album“, The Guardian erklärte die Veröffentlichung zu einem „Vermächtnis-Album“, Visions nannte die 10-Track-Sammlung „eine perfekte Version einer Tool-Platte“ und Kerrang! meinte, „Tool gehen über ihre eigenen Grenzen hinaus …“ Tool wurden 1990 gegründet und haben bisher fünf Studioalben veröffentlicht: Undertow (1993), Ænima (1996), Lateralus (2001), 10.000 Days (2006) sowie Fear Inoculum (2019). Außerdem zwei EPs, 72826 (1991) und Opiate (1992), sowie das limitierte Boxset Salival (2000). Die Band hat vier Grammy Awards® gewonnen: Best Metal Performance (1998, Ænima), Best Metal Performance (2002, Schism), Best Recording Package (2007, 10.000 Days) und Best Metal Performance (2020, 7empest). Tool besteht aus Danny Carey (Schlagzeug), Justin Chancellor (Bass), Adam Jones (Gitarre) und Maynard James Keenan (Gesang). Wer die Band live erleben will, hat dazu im April und Mai 2022 Gelegenheit, wenn Tool für vier Konzerte nach Deutschland zurückkehren.