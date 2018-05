Die Nürnberger Metalcore-Formation TORYSE wird am 18.05.2018 ihre erste EP in neuer Besatzung veröffentlichen. „Erased“ erscheint beim Essener Label Boersma-Records und wird schon jetzt für seine Vielseitigkeit gelobt, die trotz allem eingängige Songs bietet und für tosende Moshpits sorgen dürfte. Als weiteren Vorgeschmack lassen es TORYSE im neuen Video zum Opener „Vanishing Realm“ jetzt musikalisch und visuell richtig krachen – den Clip gibt’s hier:

Live gibt’s die Jungs das nächste Mal beim Release-Gig am 18.05.2018 in der Luise – The Cultfactory Nürnberg zu sehen.

Facebook: https://www.facebook.com/toRyseBand/

