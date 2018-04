Es ist das bisher dunkelste Album von TRI STATE CORNER geworden, weniger, was die musikalische Seite angeht, doch die Texte malen ein düsteres Bild der Zukunft, wenn sich die Menschen nicht schnellstens auf Werte wie Respekt und Mut besinnen, anstatt selbst nichts zu ändern und auf einen Helden zu warten, der die Dinge für sie zurechtrückt. TRI STATE CORNER sind Zeitzeugen des Heute, die das Morgen kritisch betrachten. Sie wollen zum Nachdenken anregen, den Finger in die Wunde der Ignoranz und der Bigotterie legen und rufen die Menschen in einer Zeit des kausalen Werteverlusts und einer Zweiklassengesellschaft dazu auf, den Helden in sich selbst zu entdecken und ihr Leben wieder aktiv zu bestimmen. Dabei haben TRI STATE CORNER das Kunststück vollbracht, den sozialkritischen Blick auf das aktuelle Weltgeschehen in fiktiven, spannenden Geschichten zu erzählen und diese zu gewohnt eingängigen Rocksongs mit griechischer Schlagseite zu verwandeln, die, wenn man nur die Musik auf sich wirken lässt, sogar gute Laune erzeugen. Mit Integration kennen sich TRI STATE CORNER aus. Sowohl was das richtige Leben betrifft, als auch musikalisch. Und die einzige Schublade, in die man diese Band packen kann, ist diejenige, die sie sich selbst geschaffen hat: Bouzouki-Rock at its best!

Die Presse über „Hero“:

„Anspieltipp ist die komplette Scheibe und mit diesem tollen Album wird es der Band bestimmt gelingen viele neue Fans zu finden.“ 9/10 Darkstars.de

„…ein ungebrochen faszinierender Mix.“ EMP

„Zusammengefasst kann man hier von einer klaren Kaufempfehlung sprechen.“ ER-EM-ONLINE.DE

„Tri State Corner dürften mit dem neuen Album ihre Fans glücklich machen und auch einige neue dazugewinnen.“ HELLFIRE-MAGAZIN.DE

„Tri State Corner bringen einen frischen Wind ins Alternative-Rock-Genre!“ 4,3/5 HANDWRITTEN-MAG.DE

„…Bouzouki Metal vom Feinsten.“ HOOKED-ON-MUSIC.DE

„Wer guten Rock mit intelligenten Texten sucht kommt dieses Jahr an Tri State Corner und „Hero“ nicht vorbei.“ METAL-HEADS.DE

„Also liebe Freunde des guten Geschmacks: Ouzo kaltstellen, beim Griechen um die Ecke Gyros mit Tstatsiki bestellen und dazu Tri State Corner auflegen…Perfekter kann der Tagesausklang nicht sein!“ MY-REVELATIONS.DE

„Wer die griechisch-polnisch-deutsche Combo also bisher übersehen hat, sollte ihr nun sein Gehör schenken.“ 8,5 / 10 ROCK HARD

„Die Mischung aus hartem Rock, leichten Alternative-Klängen, der übermäßig guten Gesangsleistung und dem besonderen Sound der Bouzouki geht erneut voll auf und begeistert in allen elf Kompositionen.“ 8,5 / 10 ROCK IT!

TRI STATE CORNER live:

HERO Tour 2018 – Tri State Corner + COP UK + Luke Gasser

02.05. Newcastle – Trillians (UK)

03.05. Scheffield – Corporation (UK)

05.05. Siegburg – Kubana (GER)

06.05. Bochum – Matrix (GER)

08.05. Wetzikon – Hall of fame (CH)

10.05. Mannheim – MS Connextion Complex (GER)

11.05. Nürnberg – Cult (GER)

12.05. Cham – L.A. Lifestyle Café (GER)

13.05. München – Backstage (GER)

Hier der Tourtrailer:

Kommentare

Kommentare