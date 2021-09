U.D.O.: blickt mit neuer Single und Video „Prophecy“ in die düsteren Abgründe der Menschheit

Game Over! – heißt es bei U.D.O. ab dem 22. Oktober.

Der Titel des brandneuen Studioalbums der Band um Rock-Ikone Udo Dirkschneider (Originalstimme der Kultband Accept) ist ein Statement geworden, das viel Gesprächsstoff in sich birgt. Gesprächsstoff, für den wohl auch die neue Single Prophecy mitsamt Video sorgen wird, die nun erschienen ist.

U.D.O. blicken darin tief in die Abgründe der Menschheit. Wie weit darf ein Wunsch gehen? Und kann man sich wirklich alles wünschen? Wir leben in einer Welt, in der man sich für Geld schier alles ermöglichen kann. Doch wo ist die Grenze dessen, was mit Geld kaufbar sein darf?

Das Video zum Song spricht dazu eine klare Sprache. Es wurde in einem SM-Club bei Karlsruhe gedreht und widmet sich bildlich der Frage, ob in unserer (Wohlstands-) Welt nicht manchmal wichtige Grenzen übersehen werden – aus Gier, aus Selbstsucht, aus dem Glauben heraus, dass nichts mehr unmöglich ist.

Dirkschneider steht für klare, schnörkellose Worte. „Wenn die Menschheit in einigen Dingen nicht umdenkt, könnte das drastische Folgen haben“, sagt er. So ist das ganze Album Game Over! nicht zuletzt die realistisch-nüchterne Beobachtung eines Künstlers, der die Welt so intensiv wie kaum jemand gesehen hat. Seit über vier Jahrzehnten ist der gebürtige Solinger weltweit auf Tour. Er hat Russland zu Zeiten des Eisernen Vorhangs bereist, hat auf über 4000 Meter Höhe in Peru Konzerte gegeben und den Planeten und seine Bewohner um ein Vielfaches privater erlebt als man das als normaler Reisender schaffen würde.

Die Menschheit mit ihrer oftmals (selbst-)zerstörerischen Art beschäftigt ihn.

Prophecy ist jedoch nicht nur textlich und inhaltlich ein vielverheißender Vorbote aufs neue Album: auch musikalisch macht der Song deutlich, wohin die Reise dieses Mal geht. Krachende Riffs, präzise groovende Bässe und eine treibende Heavyness dominieren die Songs. Wer auf ungeschliffenen, geradlinigen Heavy Rock steht, wird sich hier sofort zuhause fühlen.

Game Over! Tracklist:

1. Fear Detector

2. Holy Invaders

3. Prophecy

4. Empty Eyes

5. I See Red

6. Metal Never Dies

7. Kids And Guns

8. Like A Beast

9. Don’t Wanna Say Goodbye

10. Unbroken

11. Marching Tank

12. Thunder Road

13. Midnight Stranger

14. Speed Seeker

15. Time Control

16. Metal Damnation

U.D.O. besteht aus:

Udo Dirkschneider – Vocals

Andrey Smirnov – Guitars

Fabian Dee Dammers – Guitars

Tilen Hudrap – Bass

Sven Dirkschneider – Drums

