Das Udo Lindenberg Konzert am 16. Juni in der Messe in Freiburg musste heute von Vaddi Concerts GmbH aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Der Termin wurde ersatzlos gestrichen und wird nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die bereits erworbenen Tickets können ab dem 1. Juni 2020 an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.