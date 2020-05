United Four: selbst ernannte härteste Tanzkapelle der Welt rockt das Autokino Wüsting

Die Zeiten für Bands und Künstler sind hart, das Coronavirus hat die Welt lahmgelegt und Konzerte und Festivals dürfen bis Ende August nicht stattfinden und eine ganze Branche steht ohne Einnahmen da. Wann es weitergeht und wieder kräftig gerockt werden kann, ist momentan noch nicht absehbar. Immer mehr Künstler bangen um ihre Existenz und immer mehr Musiker zeigen sich in der Corona-Krise sehr einfallsreich, um die leere Bandkasse doch noch mit ein paar Euro zu füllen. Es werden spezielle Merch-Aktionen angeboten, es wird spezielles Corona-Merch hergestellt, Bands spielen Geisterkonzerte, streamen diese im Netz und bitten in diesem Rahmen um Spenden. Es werden Crowdfunding-Kampagnen gestartet, es werden spezielle Corona-Songs komponiert und veröffentlicht … etc.

Es gab in den letzten Wochen schon so einiges, aber nun sind offenbar Autokino-Konzerte das neue große Ding. Das Coronavirus macht es möglich, auch wenn uns dieser Apfel nun nicht wirklich schmecken will. Auch das Casablanca Kino mit dem Autokino auf dem Gelände der Landtage Nord in Wüsting ist zu einem beliebten Ausflugsziel geworden, weshalb die Organisatoren das bis Pfingsten geplante Programm nun bis zum 14. Juni verlängert haben. Neben Filmen wird nun auch das zweite Wüstinger Autokonzert präsentiert, wo am 1. Juni die Band United Four, die selbst ernannte härteste Tanzkapelle der Welt, bekannt aus dem Supertalent Halbfinale 2009, das Landtage Gelände vor der LED-Wand rocken wird. Mazze Glazze, Tommy Ghost, Kriss Danger und Janneck Risse wollen dann das Publikum in den Autos begeistern – der Rinderwahnsinn aus Oldenburg! Partyrock wird bei den vier Musikern komplett neu definiert, denn es werden nicht nur Songs von AC/DC oder Kiss (natürlich mit Maskierung) gecovert, auch eine Helene Fischer oder ein David Guetta bekommen eine United Four-typische Rock-Restauration. Extra dafür wird eine Konzertbühne errichtet und das Gelände erweitert, um allen Autos Platz zu bieten.

Einlass: 09:30 Uhr

Beginn: 11:00 Uhr

Tickets unter: https://kinotickets.online/casablanca-ol/booking/57533?fbclid=IwAR36ckY6pZ5MWzojQmufv6ev6FKKOhT0ZFLhURjhDyqGNDhHaOiLlSex4xg

In jedem Fahrzeug sind zwei Personen zulässig mit Ausnahme:

– wenn alle Personen dem gleichen Hausstand angehören (Eltern und ihre Kinder)

– oder einem weiteren Hausstand angehören (zwei Paare oder eine Familie mit einem Gast)

Die Gesamtzahl der Personen im PKW ist begrenzt auf die Anzahl der Sitzplätze.

Den Sound empfangt ihr dann über die Radiofrequenz: MHz 88,7