Unleash The Mutation – Rockifi Stream mit Stillbirth am Freitag, 07.05.2021 um 21:00 Uhr Live aus dem Turock Essen

Die selbst ernannten Surfgrinder Stillbirth aus Hagen haben im August 2020 ihr neues Album Revive The Throne rausgehauen. Das sogar mit solch einem Erfolg, dass ihnen das wertvolle Vinyl gestohlen wurde.

Zu allem Übel kommt natürlich noch, dass das Sextett ihr auch von uns hochgelobtes Werk (hier geht es zum Review) bisher nicht live spielen konnte.

Stillbirth werden daher Songs vom letzten Album Revive The Throne am Freitag, den 07.05.2021 zum ersten Mal für die Fans live performen.

Seid dabei, wenn Stillbirth am Freitag, den 07.05.2021 um 21:00 Uhr ihre Show in einem High-Quality Multi Camera Stream Event live aus dem Turock in Essen spielen!

Unterstützt die Band und sichert euch ein Ticket: info@rockifi.com und deckt euch mit speziellen Event Merchandise/Bundles der Band hier ein: l.swiaczny@gmx.de

Lauscht der Vertonung der Postapokalypse durch Stillbirth, lasst sie an diesem einmaligen Abend durch eure Boxen kriechen und verpasst die legendären Surfgrinder in ihren sexy Badehosen live und in Farbe nicht! Es erwartet euch ein Mix aus Brutal Death, Grindcore, Deathcore und Slam. Extreme Metal Fan, was willst du mehr!? Du willst das Inferno, dann hole es dir am Freitag, den 07.05.2021 um 21:00 Uhr zu dir nach Hause.

Hier geht es zur Eventseite: https://www.facebook.com/events/549643592667956/

Zur offiziellen Stillbirth Website geht es hier: www.stillbirthparty.de

Stillbirth sind:

Gesang – Lukas Swiaczny

Bass – Dominik Koenig

Bass – Lukas Kaminski

Gitarre – Simon Stuermlinger

Gitarre – Jens Strack

Schlagzeug – Martin Grupe