Upper-Saw-Festival am 09.10.2021 in Dotternhausen (Vorbericht)

Event: Upper-Saw-Festival

Bands: Mission In Black, Black & Damned, Heart Of Chrome, Run Fly Die, Tales Of Valor

Datum: 09.10.2021 / Einlass 15:00 Uhr / Beginn: 16:30 Uhr

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Thrash Metal, Hard Rock, Stoner Rock, Dark Metal

Besucher: bis max. 300

Ort: Festhalle Dotternhausen, Festhallenstraße 12, 72359 Dotternhausen

Veranstalter: Narrenzunft Dotternhausen e. V.

Kosten: 35,00 € nur Vorverkauf

Tickets: zu bestellen via Mail unter upper-saw-festival@gmx.net oder unter karten@narrenzunft-dotternhausen.de

Links: https://www.facebook.com/events/370306267983642

www.narrenzunft-dotternhausen.de

Unweit des bereits etablierten Festivals Bang Your Head hat sich die Narrenzunft Dotternhausen zum Ziel gesetzt, ein eigenes kleines Festival in der Dotternhausener Festhalle zu veranstalten. Das Upper-Saw-Festival erlebt dabei seine Premiere und die Veranstalter sind entsprechend aufgeregt, aber in durchaus positiver Hoffnung und voller Tatendrang. Festivals und Konzerte in Zeiten der Pandemie zu veranstalten, ist mit einigen organisatorischen Hürden verbunden, so kann das Festival nur im Einklang mit der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg stattfinden. Auch deshalb ist Anzahl der Besucher auf max. 300 begrenzt. Es gilt aktuell die 3G-Regel. Die konkreten Bestimmungen sind den beiden Bildern zu entnehmen.

Anbei kurze Infos zu den Bands:

Mission In Black



Beileibe keine Unbekannten mehr. Die Band um Sängerin Steffi Stuber bewegt sich stilistisch zwischen traditionellem und modernem Melodic Thrash Metal, der durchaus zu überzeugen weiß. Insofern ein würdiger Headliner, der ordentlich Dampf in die Hütte bringen wird.

https://www.facebook.com/missioninblack/

https://missioninblack.com/



Black & Damned



Die Armee der Finsternis ist in dieser Formation noch recht jung, 2020 gegründet. Für die Herren aus dem Großraum Stuttgart wird das Upper-Saw-Festival etwas ganz Besonderes sein. Black & Damned präsentieren an diesem Abend ihr am 29.01.2021 veröffentlichtes Debütalbum Heavenly Creatures. Die etwas verspätete CD-Release-Party. Den Zuhörer erwartet düsterer, melancholischer aber durchaus melodischer Heavy Metal mit ordentlich Druck.

https://www.facebook.com/blackanddamned

http://www.blackanddamned.com/



Heart Of Chrome



Mitreißender melodischer Hard Rock aus Pforzheim mit Suchtfaktor. Bei dieser Musik und der energiegeladenen Bühnenperformance ist Stillstehen kaum möglich. Let’s dance.

https://www.facebook.com/heartofchromeband/

www.heartofchrome.de

Run Fly Die



Sludge Rock and R ’n‘ R aus Böblingen. Geht ordentlich vorwärts. Räudig, dreckig und ausdrucksstark. Stoner Fans kommen hier auf ihre Kosten.

https://www.facebook.com/runflydieband

http://www.backstagepro.de/runflydie

Tales Of Valor

Stehen auf düsteren Dark Metal, der einem die Gänsehaut auf die Haut zimmert. Die deutschen Texte sind in melancholische Klänge mit tiefen Growls eingebettet. Der Opener aus Balingen wird den Gästen von Beginn an sicher gut einheizen.

https://www.facebook.com/TalesofValorBand

https://talesofvalor.bandcamp.com/releases