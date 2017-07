Die wiedergeborenen Black Metal-Urväter VENOM INC. werden ihr kommendes Werk »Avé« am 11. August 2017 via Nuclear Blast entfesseln. Bereits vergangene Woche hat die Band den ersten Trailer dazu veröffentlicht, in dem sie exklusive Blicke hinter die Fassade von »Avé« gewährt und über die Rückkehr von VENOM INC. spricht: https://www.youtube.com/watch?v=y8hD3hMpRqQ. Heute können sich Fans den zweiten Teil anschauen, dessen Schwerpunkt auf dem Songwriting-Prozess zu »Avé« liegt. Zu sehen gibt es diesen hier: https://www.youtube.com/watch?v=hv6AQ_wLvWY.

‚Dein Fleisch‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HKBb24JaLXM

Bestellt »Avé« jetzt vor: http://nblast.de/VenomIncAveNB

Bestellt »Avé« digital vor, um ‚Dein Fleisch‘ sofort zu erhalten oder streamt den Track:

http://nblast.de/VenomIncDigital

VENOM INC. werden ihre anstehende »Blood Stained Earth«-Headlinetour, bei der sie von GOATWHORE, TOXIC HOLOCAUST und THE CONVALESCENCE unterstützt werden, am 01. September starten.

Außer der Tour werden VENOM INC. auch Shows in Europa spielen, u.a. bei den Metaldays und beim Heavy Metal Cauldron, bei denen sie klassische VENOM-Sets und neue Tracks spielen werden. Unten gibt es alle aktuell bestätigten Termine:

Sommertermine:

24.07. SLO Tolmin – Metaldays

29.07. I Thiesi – Località Su Padru

05.08. F Saint-Maurice-De-Gourdans – Sylak Open Air

»Blood Stained Earth Tour 2017«

w/ GOATWHORE, TOXIC HOLOCAUST, THE CONVALESCENCE

01.09. USA Philadelphia, PA – Voltage

02.09. USA New York, NY – Gramercy Theater

03.09. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

04.09. CDN Montreal, QC – Les Foufounes Electriques

05.09. CDN Toronto, ON – Mod Club

06.09. USA Detroit, MI – Harpos

07.09. USA Cleveland, OH – Agora Ballrom

08.09. USA Chicago, IL – Reggies

09.09. USA Cave in Rock, IL – Full Terror Metal Fest

10.09. USA Kansas City, MO – Riot Room

11.09. USA Denver, CO – Marquis Theater

13.09. USA Spokane, WA – The Pin

14.09. USA Seattle, WA – Studio 7

15.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theater

16.09. USA Portland, OR – Hawthorne Theater

18.09. USA San Francisco, CA – Slims

19.09. USA Los Angeles, CA – The Roxy Theatre

20.09. USA San Diego, CA – Brick By Brick

21.09. USA Phoenix, AZ – Club Red

22.09. USA El Paso, TX – Tricky Falls

23.09. USA Dallas, TX – Gas Monkey

24.09. USA Austin, TX – Grizzly Hall

25.09. USA Houston, TX – White Oak Music Hall

26.09. USA New Orleans, LA – Parish at HOB

28.09. USA Miami, FL – Churchill’s

29.09. USA Tampa, FL – Orpheum

30.09. USA Orlando, FL – The Haven

01.10. USA Atlanta, GA – Masquerade

02.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

Herbsttermine:

27.10. FIN Helsinki – Heavy Metal Cauldron

Unabhängig davon, wie man zu den Black Metal-Vätern VENOM steht steht – sie sind die Schöpfer des Extreme Metal, wie wir ihn kennen. Knapp 40 Jahre nach ihrer Gründung kehrt das wiederbelebte Line-up der Jahre 1989-1992 um Gitarrist Jeff „Mantas“ Dunn, Sänger/Bassist Tony „Demolition Man“ Dolan und Schlagzeuger Anthony „Abaddon“ Bray mit einem Monsteralbum zurück.

VENOM INC. wurden 2015 bei einem spontanen Auftritt beim alljährlichen Keep It True Festival in Lauda-Königshofen aus der Taufe gehoben. Diese Wiedervereinigung auf der Bühne kam klasse bei den VENOM-Fans an, ebenso bei den Leuten der Musikindustrie, obwohl es der Band bei der ganzen Sache eigentlich nur um den Spaß ging. So erhielt Dolan kurz darauf zahlreiche Showangebote für VENOM INC. von Bookern aus aller Welt. Was als Reunion zur Feier von VENOMs Geschichte begonnen hatte, entwickelte sich zu einer ernsthaften Angelegenheit. Der Rest ist Geschichte.

Als sie mit dem Schreiben von »Avé« begannen, stellten VENOM INC. fest, dass ihre Liveauftritte der Schlüssel zu einem Album waren, das das Zeug zum Metal-Klassiker hat. Es kristallisierte sich heraus, dass alle Songs, die das Trio schreiben würde, die Intensität, die Ehrlichkeit und die Aggression mitbringen müssten, die VENOM INC. live verkörpern. Sprich: Sie mussten das, was sie live tun, auf Platte festhalten. Sie schauten nicht ein einziges Mal auf die VENOM-Diskografie zurück und dachten: „Wir müssen ein neues ‚Black Metal‘ oder ‚Schizo‘ schreiben…“ Der Fokus liegt auf VENOM INC., auf allem, was das verjüngte Trio hier und jetzt vollbringt.

Das Endergebnis dieser Reunion kann sich wahrlich sehen lassen: Das Result ist eine Platte, die wahre VENOM-Fans gerne an die Spitze ihrer Playlisten setzen werden.

»Avé« – Tracklist:

01. Ave Satanas

02. Forged In Hell

03. Metal We Bleed

04. Dein Fleisch

05. Blood Stained

06. Time To Die

07. The Evil Dead

08. Preacher Man

09. War

10. I Kneel To No God

11. Black N Roll

VENOM INC. sind:

Jeff „Mantas“ Dunn | Gitarre

Tony „Demolition Man“ Dolan | Bass, Gesang

Anthony „Abaddon“ Bray | Schlagzeug

Quelle: www.nuclearblast.de

