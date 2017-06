Im Februar 1992 gründeten vier 14-Jährige aus Fulda eine Schülerband und beschlossen, damit aus dem osthessischen Niemandsland in die große, weite Welt hinauszuziehen. Heute, 25 Jahre später, blicken die Gründungsmitglieder, AVANTASIA-Mastermind Tobias Sammet und die beiden Gitarristen Jens Ludwig und Dirk Sauer, gemeinsam mit den bereits vor über 20 Jahren dazugekommenen Tobias „Eggi“ Exxel (Bass) und Felix Bohnke (Schlagzeug) auf unzählige Konzerte in über 40 Ländern, diverse Asien-, Australien- und Amerika-Tourneen, zehn Studioalben sowie Top 10-Platzierungen in der ganzen Welt zurück.

Um diese außergewöhnliche Karriere mit den Fans zu feiern, brechen EDGUY zu einer Konzertreise auf, bei der nur das Beste vom Besten gespielt wird. Und weil die Tour nicht einfach nur von einem Best-of-Album begleitet werden soll, gibt es für Fans eine Album-Veröffentlichung der ganz besonderen Art. Am 14. Juli erscheint »Monuments«: Auf dem Doppel-CD/DVD-Package gibt es nicht nur brandneues Material, sondern zusätzlich das Beste aus allen Schaffensphasen der 25-jährigen Karriere sowie unveröffentlichte Raritäten aus dem bandeigenen Archiv. Darüber hinaus beinhaltet die Veröffentlichung eine DVD mit einer kompletten Show der »Hellfire Club«-Tour aus dem Jahr 2004 sowie allen Videoclips. In der limitierten Edition gibt es außerdem einen liebevoll gestalteten, umfangreichen Bildband zur Geschichte EDGUYs.

Heute veröffentlicht die Band die zweite digitale Single zu dem neuen Track ‚Wrestle The Devil‘.

»Monuments« ist in den folgenden Formaten verfügbar:

2CD+DVD Digibook

4CD+DVD Earbook (limited edition)

4LP (schwarz) in BOX

NB Mailorder EXCLUSIV:

4LP (NB Jubiläumsgrün) in BOX

Earbook + Keilrahmen

Die Tracklist:

CD1

01. Ravenblack

02. Wrestle The Devil

03. Open Sesame

04. Landmarks

05. The Mountaineer

06. 9-2-9

07. Defenders Of The Crown

08. Save Me

09. The Piper Never Dies

10. Lavatory Love Machine

11. King Of Fools

12. Superheroes

13. Love Tyger

14. Ministry Of Saints

15. Tears Of A Mandrake

CD2

01. Mysteria

02. Vain Glory Opera

03. Rock Of Cashel

04. Judas At The Opera

05. Holy Water

06. Spooks In The Attic

07. Babylon

08. The Eternal Wayfarer

09. Out Of Control

10. Land Of The Miracle

11. Key To My Fate

12. Space Police

13. Reborn in The Waste

DVD

01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels

09. The Piper Never Dies

10. Babylon

11. King Of Fools

12. Chalice Of Agony

13. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

14. Out Of Control

Videoclips:

15. Love Tyger

16. Robin Hood

17. Two Out Of Seven

18. Ministry Of Saints

19. Superheroes

20. Lavatory Love Machine

21. King Of Fools

22. All The Clowns

Frontmann Tobias Sammet erzählt: „Beim Zusammentragen des Materials für den Bildband wurde uns ein ums andere Mal bewusst, wie stolz wir auf das sein dürfen, was wir geschaffen haben, und dass es wohl nicht viele Musiker gibt, die das Glück haben, mit Ende 30 auf so eine 25-jährige Bandgeschichte zurückblicken zu können, bei der es in über 20 Jahren keinen Besetzungswechsel gab. Dass es diese Karriere überhaupt gibt, wirkt vor dem Hintergrund, dass wir nicht aus Birmingham, New York oder wenigstens einer deutschen Metropolregion, sondern aus Fulda kommen, wo man als Musiker das Musikbusiness nur vom Hörensagen kannte, noch surrealer. Wir haben als Vierzehnjährige EDGUY-Konzerte gespielt, bevor wir selbst welche als Fans besuchen konnten. Irgendwann kamen dann Shows in anderen Städten und im europäischen Ausland dazu und plötzlich waren wir regelmäßig nicht nur in Europa, sondern auch in Asien, Amerika oder Australien auf Tour, weil da Leute unsere Musik mochten, die sich glücklicherweise vermehrten. Für uns fühlte sich das immer ganz normal an, der nächste Schritt war alles, was zählte, man hat nie über das Erreichte nachgedacht.

Wenn man dann aber doch mal innehält und zurückblickt, wird einem bewusst, wie viel Glück uns widerfahren ist. Und deswegen werden wir jetzt ein ‚Vierteljahrhundert EDGUY‘ zum Anlass nehmen, mit unseren Fans zu feiern! Mit dem dicken »Monuments«-Release, aber auch LIVE in ausgewählten Städten. Es gibt ein absolutes Best-of-Programm, eine Reise durch unsere Vergangenheit, mit Vollgas und Brimborium! Das erste Vierteljahrhundert ist vorbei, wir lassen es mit unseren Fans gemeinsam Revue passieren! Auf die nächsten 25 Jahre!“

Hier könnt Ihr EDGUY live erleben:

25 Years – The Best Of The Best

»Monuments«-Tour 2017

Präsentiert von: Metal Hammer, Piranha, Start, Rock It!, Hardline, powermetal.de

16.07. CZ Vizovice – Masters Of Rock

15.09. D Bremen – Aladin

16.09. D Hamburg – Markthalle

17.09. D Bochum – Zeche

19.09. D Frankfurt – Batschkapp

20.09. D Saarbrücken – Garage

22.09. D Köln – Essigfabrik

23.09. D Stuttgart – LKA Longhorn

24.09. D München – Backstage

26.09. D Erlangen – E-Werk

27.09. D Berlin – C-Club

29.09. CH Pratteln – Z7

30.09. D Memmingen – Kaminwerk

03.10. D Fulda – Wartenberg-Oval

