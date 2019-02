Die britischen Death Metaller Venom Prison rund um Frontfrau Larissa Stupar haben heute den Titel und das Artwork zum Nachfolger ihres erfolgreichen Debüts Animus (2016) veröffentlicht.

Fast drei Jahre mussten Fans auf die neue Platte warten, dennoch war es zu keinem Zeitpunkt ruhig um die Band. Ausgiebige Tour mit Bands wie Trivium und anderen Newcomern wie Code Orange oder Power Trip und unzählige Interviews, Features und Artikel in den großen Magazinen (REVOLVER, Kerrang! etc.) machen das neue Venom Prisom-Album zu einem der Most Anticipated Albums 2019 und die Band zu DEN Newcomern des Genres.

Samsara heißt die Scheibe und erscheint 2019 auf Prosthetic Records. Das Artwork stammt vom Berliner Künstler Eliran Kantor.

Die erste Single hört auf den Namen Uterine Industrialisation und soll mitsamt Video morgen, den 15. Februar 2019, erscheinen.

