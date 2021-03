Venues: veröffentlichen neue Single „Rite of Passage“

Das deutsche modern Metal Outfit Venues veröffentlicht seine neue Single Rite Of Passage. Die Band hat auch ihr neues Album Solace angekündigt, das am 27. August als CD und limitierte, farbige Vinyl über Arising Empire veröffentlicht werden soll und ab sofort zum Vorverkauf bereit steht.

Der pochende und monumentale Rite of Passage ist ein sehr persönliches Lied, das die Beziehung zum eigenen Vater erforscht und in einen Chor ausbricht, der für Arenen gemacht ist.

Schaut euch Rite Of Passage jetzt an:

Aus den Tiefen ihrer schwersten Krise treten Venues siegreich hervor und begrüßen zwei neue Mitglieder – die Clean-Sängerin Lela und Gitarristen Valentin. Als die ehemalige Sängerin Nyves nach der Veröffentlichung ihres entscheidenden Debüts Aspire (2018) mitten in der Tour die Band verließ, war diese bis auf die Knochen erschüttert.

Trotzdem weigerten sich die übrigen Mitglieder aufzugeben und suchten unermüdlich nach neuen Talenten. Nachdem Gitarrist Constantin bei einer Steel Panther-Show die Performance von Lela miterlebt hatte, fand die Band schicksalshaft ihre neue Stimme.

Wieder vollständig, begab sich die Band, wie auch schon beim Debüt, in die vertrauensvollen Hände von Christoph Wieczorek (Annisokay), der Venues in seinem Studio in Halle eine metallene Legierung von erstaunlicher Präzision verpasste.

„Wir wollten einfach mehr Metal“, bringt es Robin lachend auf den Punkt. „Aspire hatte einige poppige Anklänge, das haben wir bewusst in die Gegenrichtung nachjustiert.“

Melodie und Härte, Metal und Alternative-Rock-Aroma, Zeitgeist und Authentizität, Refrains mit Widerhaken, sprudelnde Ideen: Auf ihrem zweiten Album erfüllen Venues jedes einzelne Versprechen, das sie mit Aspire gegeben haben.

„Wir alle haben 2020 stärker denn je gespürt, wie viel Halt uns die Band gibt“, so Robin. „Fast alle von uns hatten kleine bis mittelschwere Lebenskrisen seit dem letzten Album zu bewältigen, Beziehungen gingen in die Brüche, Dinge wurden beendet und angefangen. In diesen Zeiten war unser zweites Album für uns alle ein großes Licht, etwas, worauf wir uns freuen konnten. Die Musik hat unsere Köpfe über Wasser gehalten.“

Quelle: Arising Empire