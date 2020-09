Verlosung: drei Lamb Of God-Kombitickets für die Livestreamevents am 18. und 25. September 2020

Time For Metal und Nuclear Blast verlosen drei Lamb Of God-Kombitickets für die Livestreamevents am 18. und 25. September 2020. Alle Informationen zu den Lamb Of God Livestreamevents am 18. und 25. September 2020 findet ihr im folgenden Text:

Die Streams beginnen um 23:00 Uhr an den jeweiligen Tagen.

Die Streams sind bis um 11:59 Uhr am jeweiligen Sonntag für Fans mit Tickets verfügbar. Ebenso bietet die Band Tickets zusammen mit limitierten Merch Bundles sowie einem exklusiven Merchstore, der nur für Ticketbesitzer zugänglich ist.



Die Pre-Show beginnt um 22:00 Uhr vor dem jeweiligen Stream, mit Gastgeber Jose Mangin, sowie exklusiven Interviews mit der Band und Opening Sets von Bleed From Within (18. September) und Whitechapel (25. September). Bleed From Within werden eine brandneue Full Production Show in dreißigminütiger Länge spielen, während Whitechapel mit ihrem eindrucksvollen Auftritt aus ihrer Heimatstadt, Knoxville, TN, aus dem Jahre 2014 am Start sind.



Für weitere Informationen sowie Tickets und Merch Bundles hier entlang: http://watch.lamb–of–god.com

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 17.09.2020!

Time For Metal und Nuclear Blast wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Thursday 17th of September 2020 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.