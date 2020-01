Peter And The Test Tube Babies: veröffentlichen neue Single „Facebook Loser“ vom kommenden Album „Fuctifano“

Die britischen Punklegenden Peter And The Test Tube Babies sind mit ihrem neuesten und besten Album Fuctifano zurück!

Heute veröffentlicht die Band ihre erste Single Facebook Loser von ihrem kommenden neuen Album, das am 6. März 2020 über Arising Empire veröffentlicht wird!

Fuctifano wird als CD und LP sowie als exklusive und limitierte farbige LP bei Coretex erhältlich sein.

Schaut euch das Musikvideo zur brandneuen Single Facebook Loser hier an:

Bestellt euch das kommende Album Fuctifano als CD oder exklusiv limitierte LP hier vor: https://PeterAndTheTestTubeBabies.lnk.to/Fuctifano

Peter: “The song is a response to the ever increasing stupidity of some people using Facebook. Prolific use of social media is contributing to the creation of social anxiety, as people become more and more dependent on what is a nothing but a mockery of social interaction.

Hope you enjoy the single and thanks to Facebook and Social Media for creating the platform from which to advertise our new record…“

Peter And The Test Tube Babies werden im März ihre Release-Show in Berlin spielen!

Fuctifano-Record Release Party

06.03.2020 D – Berlin – Quasimodo

Tickets: https://www.eventim.de/artist/peter-and-the-test-tube-babies/

Fuctifano Tracklist:

01. Liver’s Lament

02. Facebook Loser

03. Hell To Pay

04. Cydrated

05. Saturday Dad

06. Gravy Train

07. I Ain’t Missing Her Yet

08. Wanker

09. Small Victories

10. Punched Awake

11. Tales Of The Bleedin‘ Obvious

12. Screwed Down

13. Queen Of Fucking Everything

14. Liver’s Lament (Reprise)

Peter And The Test Tube Babies haben im September 2017 ihre Platte That Shallot über Arising Empire veröffentlicht.

Bestellt euch That Shallot hier: https://PeterAndTheTestTubeBabies.lnk.to/ThatShallot

Mehr von That Shallot:

Crap Californian Punk Band:

1978 gründeten die 17 Jahre alten Punkrocker Peter Bywaters und Del Strangefish eine Punkband – Peter And The Test Tube Babies wurde geboren. Nach ein paar Proben nehmen sie ihre ersten Song auf, Elvis Is Dead, der auf der Vaultage „78 Compilation of Brighton New Wave Bands erscheint. Radio 1 DJ John Peel liebte den Song sofort und produzierte eine John Peel-Session mit den Test Tube Babies. Der Erfolg war atemberaubend und Peter And The Test Tube Babies wurden über Nacht zu einer der heißesten Bands in Großbritannien.

Die erste Single Banned From The Pubs folgte schnell und Fans und Presse flippten gleichermaßen aus. Von diesem Moment an wurde alles verrückt, die ausverkauften Konzertsäle in England und Europa und ihr großer Erfolg in den Medien brachten ihr Debütalbum Pissed And Proud auf Platz 1 der englischen Independent-Charts. Unmittelbar danach erschien The Mating Sounds Of South American Frogs – ein Muss für jede Plattenkollektion – und verkaufte sich mehr als 100.000 Mal, was zu Einladungen von nah und fern führte.

The Test Tube Babies spielten weiterhin Shows auf der ganzen Welt und festigten ihren Status als eine der brillantesten und witzigsten Live-Bands der Punkrock-Kultur.

Ein paar Bassisten und Schlagzeuger haben ihre Zeit in der Band verbracht, aber die Songwriter Peter & Del sind immer das Fundament geblieben und zusammen haben sie eine lange Liste klassischer Alben wie »Soberphobia« und die brillanten Supermodels geschrieben und aufgenommen.

Schneller Vorlauf auf die Gegenwart…. Trotz aller Widrigkeiten hat die Band den Hasen aus dem Hut gezogen und trumpft mit ihrer bisher besten Platte, der 14-spurigen Fuctifano, erneut auf. Die erste Single ist der energiegeladene Track Facebook Loser – eine traurige Geschichte über die verrückte Welt eines Facebook-Süchtigen (wir alle kennen einen). Während die zweite Single von einem fantastischen Video für Queen of F***ing Everything begleitet wird, das von Mark Richards gedreht wurde, der das Video für Crap Californian Punk Band drehte, das derzeit 80.000 Plays auf YouTube hat.

Am 6. März 2020 präsentieren die Punkrocklegenden Peter And The Test Tube Babies die neuesten und besten Aufnahmen von Fuctifano via Arising Empire.