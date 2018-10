Produziert wurde das Album von Daniel Fagerström (Skull Defects, Chronic Heist) und Pelle Gunnerfeldt (The Hives, Fireside).

Gerade hast du noch Rugby gespielt und in der nächsten Minute essen dich die Würmer. Und während die Lichter langsam verblassen und die befremdlichen Gesichter deiner Freunde dich anschauen, zieht dich Sänger Sebastian Murphy an beiden Ohren hoch und fragt dich was du vom Leben erwartest.

Street Worms Tracklist:

Down In The Basement

Slow Learner

Sports

Best In Show

Just Like You

Shrimp Shack

Frogstrap

Worms

Amphetanarchy

